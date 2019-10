Luthe/Steinhude

Die Vorgehensweise war immer dieselbe. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag an der Luther Hauptstraße drei BMW auf. Sie bauten Airbags, Navigationsgeräte und LED-Scheinwerfer aus. Nach Angaben der Polizei Wunstorf ereigneten sich die Taten zwischen 21 und 7 Uhr. Auch in Steinhude machten sich die Diebe an einem BMW an der Braustraße zu schaffen. Sie wurden aber offensichtlich gestört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro pro Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (050 31) 953-00 zu melden.

Von Rita Nandy