Wunstorf

Zwei Diebe haben am Sonnabend Geld aus einem Kiosk im Gebäude des Marktkauf-Marktes an der Hagenburger Straße in Wunstorf gestohlen. Zunächst verwickelte eine Frau die beiden Angestellten in ein Gespräch. Während diese so abgelenkt waren, trat ein Mann hinter den Tresen und konnte dort 220 Euro aus der Kasse an sich bringen. Anschließend liefen beide weg.

Das Duo soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und südländisch aussehen. Beide Täter trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise, mit denen die Ermittler sie identifizieren können, nimmt die Polizei Wunstorf unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll