Großenheidorn

Böse Überraschung für einen Lastwagenfahrer: Am Silvestermorgen fehlten rund 400 Liter Diesel im Tank seiner Sattelzugmaschine. Das Fahrzeug hatte er zwischen 30. Dezember, 16 Uhr, und Silvester, 11 Uhr, an der Straße Am Bahnhof in Großenheidorn geparkt. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere Hundert Euro.

Wer etwas beobachtet hat, erreicht das Kommissariat Wunstorf unter Telefon (0 50 31) 9 53 00.

Von Rita Nandy