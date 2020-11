Wunstorf

Auf Speisen des Lieblingsrestaurants müssen die Wunstorfer auch während des Teil-Lockdowns nicht verzichten. Zahlreiche Gastronomen bieten ihre Gerichte im Außer-Haus-Verkauf an. Wir haben eine Liste zusammengestellt.

Restaurants in Wunstorf

Im Ratskeller Wunstorf, Lange Straße 12, können Speisen unter Telefon (0 50 31) 96 00 80 bestellt und täglich zwischen 17 und 20 Uhr abgeholt werden.

Anzeige

In der Waldgaststätte Alten’s Ruh, Am Hohen Holz 51, Telefon (0 50 31) 96 98 40, können mittwochs bis sonnabends, 16 bis 20 Uhr, und an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 20 Uhr Speisen abgeholt werden. Es gibt einen Rabatt von 10 Prozent. Im Umkreis von acht Kilometern erfolgt zudem eine kostenlose Lieferung. Ansonsten wird ein Aufpreis von 2 Euro erhoben. Der Mindestbestellwert beträgt 15 Euro.

Das meat & eat im Cantera by Wiegand, Adolph-Brosang-Straße 32, bietet montags bis donnerstags, 18 bis 20 Uhr, einen Außer-Haus-Verkauf an. Bestellungen unter Telefon (0 50 31) 9 52 90.

Restaurants in Steinhude

Das Samos, Fischerweg 3, in Steinhude freut sich dienstags bis sonnabends, 16.30 bis 21 Uhr, und sonntags, 12 bis 14 Uhr sowie 16.30 bis 21 Uhr, auf Gäste, die ihr Essen mit nach Hause nehmen möchten. Das griechische Restaurant ist unter Telefon (0 50 33) 88 96 erreichbar.

Das Team vom Amphora, Bordenauer Weg 2, in Großenheidorn erwartet seine Gäste ab 17 Uhr. Bestellungen können aber bereits vorher unter Telefon (0 50 33) 39 04 53 aufgegeben werden.

Restaurants in Luthe

Im Bistrorante Grüne Oase im Naturerlebnisbad Luthe, An der Böhmerke 9, Telefon (0 50 31) 69 49 38, sind täglich ab 18 Uhr italienische Speisen zum Abholen erhältlich.

Griechische Speisen können im Alexandros an der Schloß Ricklinger Straße dienstags bis sonntags, 17 bis 21 Uhr, abgeholt werden. Bestellungen sind unter Telefon (0 50 31) 7 11 68 möglich. Bewohner der Ortsteile Luthe, Liethe, Blumenau, Wunstorf und aus Schloß Ricklingen können sich das Essen auch liefern lassen. Die Gebühr beträgt 1 Euro, der Mindestbestellwert 20 Euro.

Das Ristorante Sorrento, Hauptstraße 34, bietet seine Speisen zum Abholen an. Öffnungszeiten sind täglich 16 bis 23 Uhr, am Dienstag ist Ruhetag. Das Restaurant ist unter Telefon (0 50 31) 7 04 71 40 erreichbar.

Restaurant in Bokeloh

Das Ristorante Averna, Schaumburger Straße 6, bietet mittwochs bis sonntags, 17 bis 21 Uhr, einen Abhol- und Lieferservice an. Beim Lieferservice beträgt der Mindestbestellwert 12 Euro. Dies gilt nicht für die Ortsteile Bokeloh und Mesmerode. Das Restaurant ist unter Telefon (0 50 31) 34 53 erreichbar.

Cafés in Idensen und Luthe

Wer Appetit auf etwas Süßes hat, kann in den Idenser Kaffeestuben, Niengraben 2, freitags bis sonntags, zwischen 13 und 15 Uhr Torten und Kuchen abholen.

Kalorienhaltige Leckereien bietet auch das Café unterm Storchennest in Luthe, Seeweg 8, an. Der Außer-Haus-Verkauf ist am Wochenende, 11 bis 15 Uhr, geöffnet. Vorbestellungen können unter Telefon (0 50 31) 94 93 11 aufgegeben werden. Außerdem versuchen die Mitarbeiter, auch Sonder- und Extraterminwünsche zu erfüllen.

Zudem bieten auch die Hofläden in Blumenau und Liethe selbst gebackene Torten und Kuchen an.

Außerhausverkauf nicht rentabel

Adis Bajric, der das La Sol und Küsters Hof betreibt, verzichtet auf den Außer-Haus-Verkauf. Beim ersten Lockdown hat er diesen Service noch angeboten. „Das hat sich für uns nicht gelohnt“, sagt der Gastronom. Daher bleibt diesmal die Küche kalt.

Mongolei Garden teilt auf seiner Homepage mit, dass ein reiner Außer-Haus-Verkauf die Kosten nicht deckt. Daher bleibt das Restaurant bis Ende November geschlossen.

Ihr Restaurant fehlt? Dann schicken Sie uns eine Mail an wunstorf@haz.de oder rufen Sie uns unter Telefon (0 50 31) 77 90 14 an.

Lesen Sie auch

Von Rita Nandy