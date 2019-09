Steinhude

Am Ende seiner Zeltmission hat Dietmar Wischmeyer wieder geliefert, wofür die Steinhuder Veranstaltungen des Satirikers in den vergangenen Jahren auch berühmt-berüchtigt geworden sind: die Wunstorf-Schelte. Am Ufer des Steinhuder Meeres hat er am Wochenende für Ende 2020 in Aussicht gestellt, dass der See ganz ausgetrocknet sein wird. „Die Stadt reagiert, indem sie ihren Werbeslogan in Stadt mit Schlamm ändert“. Den listigen Schaumburgern gelingt es aber, das Meer wieder zu vitalisieren, nachdem sie sich Steinhude wieder eingegliedert haben. „Es heißt dann Schaumburger Meer“.

Auch Bokeloh scheidet bei der Aktion aus dem Wunstorfer Stadtverbund aus. „Die Schaumburger stellen dann aber fest, dass alle Planer einer Umgehungsstraße im Bergwerk Sigmundshall entsorgt worden sind“ – da war er wieder, der Frust über die Wunstorfer Verkehrsverhältnisse. Der Schaumburger Wischmeyer kennt sie seit Jahren aus eigenem Erleben.

Drei Abende volles Zelt

Vor insgesamt rund 1500 Zuhörern an drei Abenden hat der scharfzüngige Satiriker im Zelt neben den Strandterrassen bestens unterhalten. Ins Programm eingestiegen ist er mit Politik und wünschte sich angesichts von Männern wie Putin, Kim oder Johnson: „Wo ist die Kultur des politischen Attentats geblieben?“ Das Publikum ging gleich voll mit. Zu Annegret Kramp-Karrenbauers Freifahrt-Wunsch für ihre Bundeswehr-Soldaten sagte er: „Mit der Deutschen Bahn an die Front, da ist der Krieg doch gleich verloren.“

Wischmeyer philosophierte über die „Beregnung als neuer Megatrend“ und ließ seine bekannten Figuren auftreten. So schilderte „Günther der Treckenfahrer“ sehr detailliert Arten des Heldentods auf dem Lande und zog einen Vergleich zu Beerdigungen: „Der Tod ist wie wenn man sich zum Kassenprüfer wählen lässt. Einer muss sich opfern, damit die anderen feiern können.“

Zur Galerie Im Zelt an den Steinhuder Strandterrassen schlüpft Dietmar Wischmeyer auch in seine beliebten Figuren.

Von Sven Sokoll