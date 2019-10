Steinhude

Es war wieder ein langer und spannender Tag im Gemeindezentrum Steinhude. 25 Teilnehmer kämpften in mehr als 200 Spielen um den siebten Steinhuder Doppelkopfpokal. Die Einnahmen aus dem Benefizturnier werden an die Jugendfeuerwehr Steinhude gespendet und in Kürze übergeben, teilte Veranstalter Thorben Rump mit.

Zwei dritte Plätze bei Steinhuder Doppelkopfturnier

Nach fast fünf Stunden Spielzeit standen am Ende die vier Gewinner fest. Der dritte Platz wurde wegen Punktgleichheit zweimal vergeben. Mit 105 Punkten siegte Reiner Dirtheuer bereits zum zweiten Mal, gefolgt von Herbert Soffner mit 98 Punkten. Den dritten Platz teilten sich Maik Dahnke und Volker Rutetzki mit jeweils 97 Punkten.

Auch in diesem Jahr war es Rump gelungen, viele Sponsoren der vergangenen Jahre und einige neue für eine große Auswahl an Preisen zu gewinnen. Daher konnte jeder Teilnehmer mit einem Preis nach Hause gehen. Die Pokale stiftete die FDP Wunstorf.

Von Anke Lütjens