Luthe/Blumenau/Klein Heidorn

Die Ortsräte haben sich am Dienstag in einer Videokonferenz gemeinsam mit einigen Bürgern darüber informieren lassen, welche Chancen ein Dorferneuerungsprojekt für die Region mit den Dörfern Luthe, Blumenau, Liethe und Klein Heidorn bieten würde. Die Stadt kann sich gut vorstellen, dass der Bau der Nordumgehung vielleicht eine gute thematische Klammer dafür sein kann, weil sie ebenso neue Chancen wie auch neue Belastungen mit sich bringt. Mit dem Programm des Landes könnte Fördergeld dafür fließen, die notwendigen Veränderungen umzusetzen.

Luthes Ortsbürgermeister Rolf Hoch (SPD) sagte, die Motivation sei bei ihm auf jeden Fall da. „Es schwirren immer mal wieder Ideen im Kopf herum, etwa eine Aufwertung des alten Dorfkerns um die Kirche. Aber die Ideen bringen nur etwas, wenn wir auch Geld haben, sie umzusetzen“, sagte er.

Die Frist ist nicht mehr allzu lang

Stadtbaurat Alexander Wollny wies aber darauf hin, dass noch viel zu tun ist, bis die Stadt einen Antrag einreichen kann. Die Frist für nächstes Jahr endet am 1. August. Jetzt sollen sich die Interessierten im April und Mai bei einem Workshop treffen, um die Details zusammenzutragen: Was macht die vier Dörfer aus? Welche Mängel gibt es dort? Und was sind ihre Gemeinsamkeiten?

Auf der Manhorner Straße in Blumenau wird der Verkehr künftig ruhiger. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Parallel soll die Politik schon grünes Licht dafür geben, dass die Stadt einen Antrag einreicht. Wenn die Region Anfang 2022 den Zuschlag erhält, müssten im ersten Jahr ein Büro beauftragt werden und ein Gesamtkonzept entstehen. An dem müssen sich die einzelnen Projekte orientieren, die dann in einem Zeitraum von zunächst fünf bis sieben Jahren einzeln beantragt werden können. Weil Wunstorf einer Förderregion des EU-Leader-Programms angehört, liegt die Förderung bei 63 Prozent für öffentliche Projekte und bei 30 Prozent für private. Allerdings fließt das Geld immer erst hinterher.

Umgehung trennt die Dörfer

Der frühere Ortsbürgermeister Klein Heidorns, Jann Weerts (SPD), bestätigte, dass die Umgehung die Dörfer stark trennen wird. Mehrere der rund 30 Diskussionsteilnehmer schlugen deshalb vor, mit einem Radweg eine neue Verbindung zwischen ihnen zu schaffen. Solche Wege sind auch beim laufenden Flurbereinigungsverfahren ein Thema. Ein Radschnellweg mit dieser Funktion könnte bis nach Steinhude weitergehen, das würde zumindest auch der Grünen-Bürgermeisterkandidat Frank Kettner-Nikolaus begrüßen.

In Klein Heidorn wird der Verkehr in den nächsten Jahren eher zunehmen. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Da Blumenaus Ortsbürgermeisterin Dagmar von Hörsten sich auch wünscht, die bewegte Geschichte der Dörfer besser sichtbar zu machen, könnte es dazu Stationen an dem Weg geben. Und Wilfried Grove schlug vor, dass dieser an den künftigen Ausgleichsflächen für das wachsende Gewerbegebiet entlangführen könnte, um den Nutzern die Natur zu zeigen. Für Karin Kammeyer sollte in dem Projekt etwas für die Naherholung passieren. Eine weitere Idee von Grove war eine Börse, die Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenbringt.

Mareike Hansing von der Stadtverwaltung sagte zum Ende: „Um den Antrag authentisch füllen zu können, brauchen wir viele Informationen zu den Eigenheiten aus den Dörfern.“ Sie hofft deshalb, dass sich möglichst viele beteiligen, vor allem zunächst an dem Workshop. Sie ist per E-Mail an mareike.hansing@wunstorf.de zu erreichen.

Von Sven Sokoll