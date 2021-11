Bokeloh

Nach langer Zeit ohne festen Treffpunkt hat die Dorfjugend Butteramt im ehemaligen Vereinsheim des Tennisclubs Bokeloh ein eigenes Clubhaus gefunden. Die Renovierungsarbeiten sind in vollem Gange: Ein Krökeltisch sowie ein Tresen für den Getränkeausschank lassen bereits erahnen, wie der Innenraum letztendlich aussehen soll. An vielen Stellen ist jedoch offensichtlich, dass noch eine Menge zu erledigen ist, bevor das Gebäude genutzt werden kann. „Das Dach ist unser größtes Sorgenkind“, sagt der Vorsitzende der Dorfjugend, Nico Wittenberg. „Wenn das fertig ist, können wir echt stolz sein.“

Neuer Treffpunkt für Jugendliche im Butteramt

Laut Wittenberg richten sich im Butteramt viele Angebote an Kinder. Für junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren fehlen aber Treffpunkte. Vor der Gründung der Dorfjugend habe er daher nicht viel mit anderen Jugendlichen zu tun gehabt. „Man sah sich oft, aber kannte sich kaum“, sagt er. Die Dorfjugend soll Jugendlichen aus den Orten Bokeloh, Mesmerode und Idensen die Möglichkeit bieten, sich besser kennenzulernen. Seit der ersten Versammlung 2018 mit rund 20 Teilnehmern konnte der Verein stetig neue Mitglieder anwerben. Mittlerweile sind knapp 60 Personen dabei. „Viele Freundschaften haben sich gebildet“, berichtet Wittenberg.

Die Dorfjugend ist mittlerweile auf knapp 60 Mitglieder angewachsen. Quelle: privat (Archiv)

Viele Herausforderungen zu bewältigen

Eine der größten Herausforderungen für die neu gegründete Dorfjugend war die Suche nach einem eigenen Vereinsheim. Als Treffpunkte mussten zunächst die Vereinsheime der Sportvereine in Bokeloh und Mesmerode herhalten. Als der Tennisclubs Bokeloh sich auflöste, konnte die Dorfjugend dann aber mit dem früheren K+S-Kaliwerk Sigmundshall einen Nutzungsvertrag für das Vereinsheim und die umliegende Grünfläche auf seinem Grund am Tienberg aushandeln.

Damit ergaben sich jedoch viele neue Herausforderungen: Das Dach und die Fenster sind an vielen Stellen undicht, und die Fußböden müssen komplett neu verlegt werden. Auch die Heizung sowie die Strom- und Wasserleitungen benötigen dringend eine Erneuerung.

Bevor die Dorfjugend das neue Vereinsheim nutzen kann, muss sie noch viele Arbeiten erledigen. Quelle: Paul Lukas Primke

Breite Unterstützung bei der Renovierung

Glücklicherweise gehören zur Dorfjugend viele Handwerker, die bei den Renovierungsarbeiten mit anpacken können. Zudem haben Unterstützer aus dem gesamten Butteramt und darüber hinaus dem Verein geholfen: Finanzielle Spenden erhielt die Dorfjugend unter anderem von K+S, der CDU im Butteramt und dem Lions Club Steinhuder Meer. Außerdem gaben zahlreiche Haushalte aus der Umgebung Möbel, Geschirr und andere Gebrauchsgegenstände an den Treff. „Wir hatten mit Unterstützung gerechnet, aber nicht in diesem Ausmaß“, sagt Wittenberg. Er sieht den Zuspruch für das Projekt der Dorfjugend als ein Zeichen dafür, wie eng verbunden die Dörfer im Butteramt sind.

Für die Getränke stehen schon ein Kühlschrank und ein Tresen bereit. Quelle: Paul Lukas Primke

Jugendliche wollen gute Nachbarn sein

Auch wenn das Vereinsheim fertig sein wird, will die Dorfjugend diesen Zusammenhalt aufrechterhalten und vor allem die Bewohner des Tienbergs in ihre Aktivitäten einbeziehen. „Wir wollen nicht die stillen Nachbarn sein, die niemand kennt“, betont Wittenberg. Der ehemalige Tennisplatz soll in Zukunft als offene Grünfläche zum Grillen im Sommer und als Spielplatz für Kinder dienen. Bis es soweit ist, haben die Aktiven allerdings noch viel zu tun. Oberste Priorität haben zunächst die Arbeiten am Gebäude selbst. Eine Einweihungsfeier plant die Dorfjugend, sobald das Dach vollständig erneuert ist.

Von Paul Lukas Primke