Bokeloh

Der Dorfladen Bokeloh öffnete am 12. März 2020 erstmals seine Türen. Für seinen zweiten Jahrestag sind zahlreiche Aktionen geplant. Der Laden hat von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Kundinnen und Kunden, die mindestens für 15 Euro einkaufen, nehmen an einer Tombola teil. Der Hauptgewinn ist ein Einkaufsgutschein in Höhe von 30 Euro. Auf die Kinder warten von 11 bis 18 Uhr einige Überraschungen auf dem Parkplatz. Der Bergmannsverein grillt Würstchen. Für Liebhaber süßer Leckereien steht ein großes Kuchen- und Tortenbüfett bereit.

Café hat wieder geöffnet

Kaffee und Kuchen gibt es nun auch wieder im Café, wie Geschäftsführer Johannes Schmunkamp erzählt. „Das Kuchenteam ist wirklich hervorragend“, lobt er. Es habe sich sogar ein kleiner Wettbewerb unter den Backenden entwickelt, berichtet der Geschäftsführer und schmunzelt. Er wünsche sich aber, dass noch mehr Menschen dieses Angebot nutzen würden. Gerade im Innenbereich blieben oftmals Plätze leer. Anders sieht es bei dem schönen Wetter draußen aus. Das Café habe aber insgesamt – anders als der Laden – unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten.

Interessenten für Führungspositionen gesucht

Sucht Mitstreiter: Johannes Schmunkamp ist Mitinitiator des Dorfladens Bokeloh. Quelle: Mirko Bartels

„Die Kunden halten dem Laden die Treue und kauften seit der Eröffnung mit großer Freude ein. Wenn man mit den Kunden spricht, sind sie sehr zufrieden mit dem vielfältigen Angebot und auch begeistert von dem freundlichen Ladenpersonal“, sagt Schmunkamp. Er suche allerdings derzeit nach Interessenten für zwei Führungspositionen. Sie sollten für den Posten der Gesellschafterin oder des Gesellschafters Erfahrung im Controlling mitbringen. Gern wolle er diese Aufgaben in jüngere Hände abgeben. Die Gesellschafterin und Mitinitiatorin des Dorfladens, Renate Goslar, hatte ihren Posten Ende 2021 abgegeben.

Von Rita Nandy