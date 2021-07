Idensen

Die Dorfmanufaktur lädt für Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. Juli, jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zu ihrem „Sind-im-Garten-Sommermarkt“ ein. Insgesamt 36 Aussteller präsentieren in sommerlicher Atmosphäre handgefertigte Produkte. Die Mitglieder der Dorfmanufaktur bieten getöpferte, gedrechselte, genähte, gestrickte, gefilzte Produkte, Schmuck, Papeterie und Shabby-Chic an. Besucher finden die Dorfmanufaktur in der Brinkstraße 2 und können sich auch über das Kursangebot informieren.

Ein Messerschmied zeigt handgefertigte Messer. Es gibt Körbe aus unterschiedlichen Materialien, sandgestrahlte Gläser als Deko-Objekte, Blumen für den Garten, Taschen aus Tetrapak und vieles mehr. Die Händler bieten nicht nur fertige Produkte an, sie zeigen auch deren Entstehung. Gaby Klemp arbeitet mit der Dekupiersäge, Meike Naughton erklärt die Kunst des Weidenflechtens und Bettina Selent-Söhle die Arbeit mit Filzwolle.

Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Ein Hygienekonzept liegt vor. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite www.dorfmanufakturidensen.de.

Von Anke Lütjens