Die erlesene Handwerkskunst der Dorfmanufaktur Idensen hat sich längst herumgesprochen. Die Ausstellungen locken regelmäßig zahlreiche Besucher aus Wunstorf und Umgebung an. Jetzt möchten die Mitglieder wieder ein bisschen Normalität in den Alltag bringen. Sie haben beschlossen, ihre Arbeiten auf einem Sommermarkt im Freien zu präsentieren. Auch wenn dieser coronabedingt etwas anders abläuft. „Sind im Garten ...“ lautet das Motto. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter mitspielt.

Diese Weidenschnecke ist nicht gefräßig und ziert jeden Garten. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Sommerausstellung mit 22 Ständen im Garten

Rund 22 Aussteller bauen am Wochenende, 11. und 12. Juli, ihre Stände im Alten Pfarrgarten in einem Abstand von drei Metern auf. Die Auswahl der liebevoll gefertigten Unikate reicht von gefilzten Dingen, Taschen aus unterschiedlichen Materialien, ausgefallenem Schmuck, Lederhandwerk, Holzarbeiten und Kleidung bis hin zu Gehäkeltem und vielem mehr.

Mitglieder der Dorfmanufaktur Idensen bieten schöne Dinge für Haus und Garten an. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Besucher zahlen jeweils an den Ständen

Erstmals erheben die Veranstalter Eintritt in Höhe von einem Euro. Kinder haben kostenlos Zutritt zum Alten Pfarrgarten. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, zahlen Besucher diesmal nicht an einer zentralen Kasse, sondern jeweils an den Ständen. Natürlich gibt es auch wieder Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Speisen und Getränke servieren Helferinnen und Helfer diesmal an Tischen.

Die Sommerausstellung in der Dorfmanufaktur Idensen, Brinkstraße 2, ist am Sonnabend, 11. Juli, von 11 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 12. Juli, von 11 bis 17 Uhr, geöffnet. Erwachsene Besucher zahlen 1 Euro Eintritt.

Dorfmanufaktur ist an zwei Tagen pro Woche geöffnet

Die Dorfmanufaktur hat seit Anfang Mai wieder regelmäßig geöffnet. Derzeit allerdings nur freitags, 15 bis 18 Uhr, und sonnabends, 10 bis 18 Uhr. Auch das Kursprogramm ist wieder gestartet. Interessierte können beispielsweise trommeln, nähen, Schmuck gestalten oder Weiden flechten. Weitere Angebote wie Felle filzen sind nach Absprache möglich.

Von Rita Nandy