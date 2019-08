Idensen

Schönes für Haus und Garten, originelle Dekorationen und neue Trends: All das und mehr war am Sonnabend in der Dorfmanufaktur Idensen, Brinkstraße 2, zu sehen und zu kaufen. Die Schau ist am Sonntag noch bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Das Angebot der rund 35 Aussteller reicht von Holz bis Leder un...