Wunstorf

Die Show Bachmanns Comedy Corner von Dietmar Bachmann hat drei Konstanten: Das „Halli-hallo-Begrüßungslied“, den Witz des Abends und vor allem die unterhaltsamen Künstler. Diese Elemente haben auch am Montagabend im Ratskeller wieder funktioniert.

Wie zu einem Klassentreffen hatte sich Gastgeber Dittmar Bachmann die langjährigen Kollegen David Anschütz, Ausbilder Schmidt und Helmut Sanftenschneider eingeladen – eine Mischung, die schnell für eine nahezu euphorische Stimmung sorgte. „Spitze“, urteilte Gast Norbert Taeger. Stammgast Alex Gerhold fand den Abend „hammergeil“.

Bachmann tanzt und singt wieder

Immer wieder gelang es Gastgeber Bachmann auch die Zuschauer einzubeziehen – etwa, indem er aufforderte auf Axel im Publikum zu trinken. Der sei nämlich Opa geworden. Besagter Axel hieß eigentlich Alex und konterte: „Ja, Dietmar.“ Für diese Schlagfertigkeit gab es eine Flasche Sekt. Körpereinsatz zeigte Bachmann auch bei seinem obligatorische Tänzchen mit Gesang zusammen mit Sanftenschneider, dem selbst ernannten „ Carlos Santana des Ruhrgebiets“.

Nacheinander präsentierten die drei Gäste ihr Programm. „Ich habe euren Ayers Rock gesehen“, sagte David Anschütz und spielte auf den Wunstorfer Kaliberg an. Der Comedian punktete mit Lokalkolorit – ob beim Seitenhieb gegen seine Kölner Mitbürger ( „Die seien an sich plump“) oder gegen die Berliner Schnauze.

Kreuzfahrten werden aufs Korn genommen

Helmut Sanftenschneider berichtete von seinen Erfahrungen auf dem Kreuzfahrtschiff, auf dem er für einige Wochen im Jahr auftritt. Er hat eine Top-Fünf-Liste von Schlagern, die dort gedudelt werden, umgetextet und nimmt damit das Verhalten der Passagiere ein wenig aufs Korn. Marianne Rosenbergs „Er gehört zu mir“ passe laut Sanftenscheider etwa zur gängigen Praxis, die Liegen auf Deck zu besetzen. Und die Zeile „Weine nicht, wenn der Regen fällt“ aus dem Lied „Marmor, Stein und Eisen bricht“ wurde kurzerhand zu „Würgst du schon, wenn die Wellen geh’n“ umgedichtet.

Ausbilder Schmidt zielt auf die Bundeswehr

Zackig ging es bei Ausbilder Schmidt zu. Seine Witze zielten vor allem auf die Bundeswehr ab – den Arbeitgeber seiner Kunstfigur. „Jeder Kiffer im Emsland weiß, dass er keine Kippen wegschmeißen darf, aber die Bundeswehr macht Raketentest. Konnte ja keiner ahnen, dass die funktionieren“, sagte Schmidt. Er reise immer mit dem Panzer an. Denn: „Einmal tanken und du hast 10.000 Paybackpunkte bei Aral.“

Info: Die nächste Veranstaltung von Dittmar Bachmann im Ratskeller ist „Holla Bolla – Kaspertheater für Erwachsene“ am Montag, 21. Oktober, um 20 Uhr. Karten können unter Telefon (05031) 960080 bestellt werden. Bereits am Sonntag, 20. Oktober, tritt er damit in der Gaststätte Zur Eiche in Altgarbsen auf. Tickets kosten jeweils 20 Euro.

Von Anke Lütjens