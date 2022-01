Wunstorf

An fünf Wohngrundstücken in der Barne haben Unbekannte mit blauer Farbe geschmiert. In drei Fällen haben sie dabei Hakenkreuze aufgemalt. Nach den Ermittlungen der Polizei müssen die Taten zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, geschehen sein. Drei betroffene Grundstücke liegen an der Albrecht-Dürer-Straße, eines liegt an der Lukas-Cranach-Straße und eines an der Straße Am Hasenpfahl.

Die Polizei leitete Strafverfahren ein und suchte die Umgebung nach weiteren Schmierereien ab. Aus der jüngsten Zeit sind ähnliche Taten in Wunstorf beim Kommissariat nicht bekannt geworden.

Von Sven Sokoll