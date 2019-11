Wunstorf

Das Duo Duocology gibt am Donnerstag, 7. November, ab 17 Uhr ein Konzert in der Kirche des Klinikums der Region an der Südstraße. Die beiden Musikerinnen Franziska Embach und Yang Tai haben sich von Goethes Ausspruch „Es hört doch jeder nur, was er versteht“ inspirieren lassen. Er hat sie dazu bewogen, sich im Anschluss an ihre künstlerischen und musikwissenschaftlichen Studien zum Duo Duocology zusammenzuschließen.

Die beiden Frauen betrachten die vorgetragene Musik aus unterschiedlichen Perspektiven, beleuchten Hintergründe und stellen durch Moderationen und visuelle Darstellungen Verknüpfungen zu Disziplinen wie Literatur, Bildender Kunst, Film und Fotografie her. Die verschiedenen Blickwinkel ermöglichen es einem breiten Publikum, an die Musik anzuknüpfen. Das Duo erkundet dabei in seinem Repertoire unterschiedliche Epochen und Komponisten wie Carl Nielsen, Johannes Brahms und Astor Piazolla. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Von Anke Lütjens