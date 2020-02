Wunstorf

Die Firma Edding orientiert sich neu, bleibt aber auch künftig in Wunstorf. Vor mehr als 30 Jahren hat das Unternehmen sich an der Straße Auf Bösselhagen im Gewerbegebiet angesiedelt, mit Büros und einem Lager. Nun aber braucht das Unternehmen in den Büros mehr Platz, kann auf das Lager dagegen verzichten. Das hat der Geschäftsführer Andreas Helmis am Dienstag in einem Pressegespräch berichtet.

Der Logistik-Partner Huettemann hat mit dem Jahreswechsel die Halle am Wunstorfer Standort aufgegeben und bedient nun alle Edding-Märkte von einem Lager in Isernhagen aus. Dank der heutigen Technik macht das für die Vertriebler in Wunstorf praktisch keinen Unterschied, während sie sich einen schnelleren Service für die Kunden erhoffen. Nur den Logistikbereich in Wunstorf benötigen sie nun nicht mehr.

Das Lager ist für Edding verzichtbar geworden. Quelle: Sven Sokoll

Lösung fand sich gegenüber

In den Büros sind in den vergangenen zehn Jahren schon neue 15 neue Arbeitsplätze entstanden. Und die jetzt 44 Mitarbeiter am Standort, die sich unter anderem um Marketing und Kundenservice kümmern, brauchen mehr Platz, zumal in nächster Zeit auch noch weitere Aufgaben auf den Wunstorfer Standort zukommen. Nun will Edding den gesamten Komplex in neue Hände geben und hat ihn auch schon den ersten Interessenten gezeigt.

Büroflächen kann Edding künftig mehr gebrauchen. Quelle: Sven Sokoll

„Es ist aber eine glückliche Fügung, dass wir in unmittelbarer Nachbarschaft eine neue Lösung gefunden haben“, sagt der städtische Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm. Schräg gegenüber ist schon ein Bürogebäude entstanden, das die Firma Trimble nutzt. Mit dem Eigentümer zusammen ist geplant, für Edding dahinter ein weiteres dieser Art zu bauen, künftig auch in der Nachbarschaft des THW. Es soll genug Platz bieten, um irgendwann auch noch rund zehn weitere Mitarbeiter aufzunehmen. Den Einzug erhofft sich Geschäftsführer Andreas Helmis für das zweite Quartal 2021.

Schwamm ist froh, das Unternehmen in Wunstorf halten zu können. Helmis wollte aber eigentlich auch nicht weg, weil die Bedingungen aus seiner Sicht weiterhin gut sind. „Und wir wollten nicht riskieren, bei einem Umzug unsere Mitarbeiter zu verlieren, bei denen wir bisher recht wenig Fluktuation haben“, sagte der Geschäftsführer.

Hinter diesem Bürogebäude an der Straße An der Feldmark soll ein gleichartiges für Edding entstehen. Quelle: Sven Sokoll

Edding weitet Sortiment kontinuierlich aus

Der 1960 gegründet Schreibwarenhandel Edding hat lange die Produkte nur eingekauft, dann aber nach der Wende einen eigenen Produktionsbetrieb in Bautzen aufgebaut. Die Unternehmenszentrale sitzt in Ahrensburg, doch die Deutschland-Vertriebsgesellschaft in Wunstorf ist die größte Tochterfirma. Zu den vor Ort Beschäftigten kommen 30 Außendienstler hinzu, die von zu Hause aus arbeiten und insgesamt rund 3000 Kunden betreuen.

Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren den Trend zum papierlosen Büro zu spüren bekommen. Deshalb hat es sich neue Nischen gesucht. So gibt es Marker für spezielle professionelle Ansprüche, etwa wenn Werftmitarbeiter etwas unter Wasser markieren wollen, sowie Tintenpatronen und Spraydosen mit Lack. Unter der Marke Legamaster vertreibt das Unternehmen Präsentationstechnik. Auch für den Endverbraucher sind neue Angebote wie Nagellack und Tätowierungen entstanden. „Wir versuchen so, die Marke zu dehnen“, sagt Helmis.

Von Sven Sokoll