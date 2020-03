Idensen

Das Coronavirus bremst die Kunst aus. Künstler Edin Bajric aus Hannover hat am Freitagabend in der Privatkapelle des Bischofs Sigward von Minden in der Sigwardskirche unter Ausschluss der Öffentlichkeit seine Installation „Wanderung“ eröffnet. Diese ist Teil der Kunstaktion „Der dritte Raum“ – eine Idee der Kirchengemeinde Idensen. Damit will sie den dritten Sakralraum neben den beiden Kirchen in den Fokus rücken. Besucher dürfen allerdings bis Montag, 20. April, nicht in die Kirche. Die Installation ist bis Pfingstmontag, 1. Juni, in der Kapelle zu sehen.

Drei Künstler interpretieren den Raum

Bajric ist der erste von drei Künstlern, die jeweils für zwei Monate ihre Ideen für die Interpretation des Raumes präsentieren. Sie wollen „zur inneren Einkehr“ in die kleine Kapelle einladen. Die spannende, raumgreifende Installation besteht aus 6000 einzelnen weißen Gipsfiguren, deren Form halbierten Avocados gleicht. Die wabernde Masse strebt zum Licht und umschließt auch das schlichte Holzkreuz. „Sie bewegen sich in einer Art Schnecke oder noch nicht entdeckter Spezies. Die Objekte sind in der Installation als eine Masse oder Einheit dargestellt und erobern sich langsam ihr Territorium“, sagt der Künstler. Das Territorium wird besetzt und in Beschlag genommen. Bajric lässt offen, wer oder was die treibende Kraft dieser Massenbewegung ist.

Alles strebt zum Licht: Die Installation umschließt auch das Holzkreuz. Quelle: Anke Lütjens

Installation setzt Kontrapunkt zur sakralen Kunst

Die Installation ist wandelbar. In Idensen ruht sie auf Stelzen, in der Marktkirche Hannover auf dem Boden. Das Kunstwerk ist 2007 als Diplomarbeit des Künstlers entstanden. Seitdem war das Objekt in vielen Städten wie Dresden, Nürnberg, Hameln, München, Güstrow, Dortmund und Barsinghausen zu sehen. „Die Installation setzt einen Kontrapunkt zur sakralen Kunst in der 1134 fertiggestellten Sigwardskirche“, sagt Jörg Mecke vom Kirchenvorstand.

Künstler verarbeitet Schrecken des Krieges

Aufgewachsen in einem kleinen Ort im ehemaligen Jugoslawien, legt Bajric in Hannover sein Abitur ab und beginnt 2002 sein Studium der bildenden Kunst an der Fachhochschule Hannover. Seine Schwerpunkte sind Malerei und Multimedia. Er beschäftigt sich in der Zeit künstlerisch mit den Schrecken des Balkankrieges. Seit 2008 beteiligt sich Bajric an fast 100 Ausstellungen im In- und Ausland, darunter aktuell in Garbsen an der Ausstellung „Jona“ in der Willehadikirche. Hinzu kommen acht Einzelausstellungen.

Kirchengemeinde erhält Förderung

Seit vorigem Jahr darf sich die Sigwardskirche Kulturkirche nennen. Die Evangelische Landeskirche Hannover und die Hanns-Lilje-Stiftung haben auch in diesem Jahr wie bereits 2019 das Kulturkonzept der Kirchengemeinde Idensen mit einer Förderung unterstützt. Insgesamt erhalten 17 Kirchengemeinden und kirchliche Institutionen in diesem Jahr eine einmalige Förderung von insgesamt 107.000 Euro. Die Förderung soll die Begegnung von Kirche und Theologie mit zeitgenössischer Kunst und Kultur auf- und ausbauen.

