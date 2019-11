Ein Gebäude mit Geschichte wird abgerissen: Das Haus Am Anger 6 in Wunstorf-Steinhude war einst eine der ältesten Schokoladenmanufakturen der Welt. Ein Investor plant dort jetzt Miet- und Eigentumswohnungen.

