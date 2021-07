Wunstorf

„Meine Mutter hat gesagt: Überleg es dir gut, den Mann hast du fürs ganze Leben“, erzählt Frieda Kuhls. Sie hat wohl sehr gründlich überlegt, denn das Ehepaar Hans-Karl und Frieda Kuhls feiert heute diamantene Hochzeit. Viel Arbeit, die Familie und schöne Reisen bis nach Namibia, Südafrika, Jordanien und Israel sowie Usbekistan haben die beiden zusammengeschweißt. Vertrauen und Zusammenhalt gehören für sie zum Rezept einer guten und langen Ehe.

Späterer Ehemann bleibt hartnäckig

Angefangen hat alles im früheren Café Riechers an der Blumenauer Straße, wo der heute 84-jährige Hans-Karl Kuhls – ein Wunstorfer Urgestein – sich nach einer ärztlichen Behandlung mit einem Kaffee und Cognac stärken musste. Dort arbeitete seine spätere Frau, die damals mit ihrer Mutter und fünf Geschwistern aus Galizien nach Österreich und weiter nach Rodewald bei Neustadt geflüchtet war. Ihre spätere Schwiegermutter lud sie zum Geburtstag ihres Sohnes ein. Da hat es gefunkt – aber erst auf den zweiten Blick, wie Frieda betont. Ihr späterer Ehemann sei hartnäckig geblieben.

Hochzeit im Hotel

Die Hochzeit feierten sie 1961 mit rund 60 Gästen im damaligen Hotel Victoria an der Georgstraße in Wunstorf – im kurzen Brautkleid und mit feinem Zwirn. Dort war Frieda Kuhls angestellt. „Das Essen habe ich mit unserem Koch zubereitet und auch die Tischdeko selbst gemacht“, erzählt die 85-Jährige. Nach der Feier wurde aufgeräumt und abgewaschen, denn am nächsten Tag ging der Betrieb im Hotel weiter. Tochter Christiane wurde bereits im Dezember 1961 geboren. Zwei Jahre später folgte ihr Bruder.

Firma 50 Jahre lang geführt

Hans-Karl Kuhls war nach vielen Jahren auf Großbaustellen der Kopf und das bekannte Gesicht des Meisterfachbetriebes Fliesen Kuhls, den er 1970 gründete. Der gelernte Fliesenleger hat den Betrieb längst an seinen Sohn Roland übergeben. Heute genießt das Ehepaar seinen Lebensabend im großen, naturnahen Garten und schaut Füchsen und Rehen, Waschbären und Gartenvögeln zu. Liebevoll umsorgt werden beide von ihrer Tochter- .

Von Anke Lütjens