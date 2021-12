Liethe

Ein spezielles Rezept für ihre lange, glückliche Ehe haben Ellen und Mahmoud Mohtadi nicht, aber Toleranz und gegenseitiges Vertrauen sind ihnen schon wichtig. „Und es war auch gut, dass er wegen seiner Geschäftsreisen viel unterwegs war. Dann freut man sich wieder aufeinander“, sagt die 83-Jährige mit einem Augenzwinkern. Religion war für die beiden nie ein Thema. „In unserer Familie sind alle Religionen vertreten, und alle kommen gut miteinander aus“, betont sie. Heute feiert das Ehepaar in seinem Haus in Liethe im Kreise der Familie seine diamantene Hochzeit.

Kennengelernt haben sich die beiden bei einer Weihnachtsfeier in ihrer Heimatstadt Düsseldorf. Der 92-jährige Mohtadi stammt aus den Nord-Libanon und hat in einigen Ländern Europas Ökonomie studiert. Um Deutsch zu lernen, schrieb er sich am Goethe-Institut in Düsseldorf ein. Dort setzte er auch sein Studium fort. Seine Frau ist gelernte kaufmännische Angestellte und macht bis heute die Buchhaltung ihres Sohnes, einem Mediziner.

Paar heiratet im Norden Libanons

Ein Jahr nach dem Kennenlernen flog das Verlobungspaar in den Norden Libanons, wo die beiden auch geheiratet haben. „Ich wollte das Land kennenlernen und fand seine Eltern und Geschwister so reizend“, sagt die 83-Jährige. Ihr Ehemann hat neun Geschwister, die inzwischen in aller Welt verstreut leben. Er war Zeit seines Berufsleben ebenfalls in der ganzen Welt unterwegs. „Moskau, Seoul, Manila“, zählt der 92-Jährige nur einige der Stationen auf. Auch seine Frau ist oft mit ihm gereist, als die Kinder erwachsen waren.

Mohtadis finden neues Zuhause in Liethe

Ein Zuhause fanden das Paar und seine beiden Kinder im Eigenheim in Frankenberg (Nordhessen). Die Tochter des Jubelpaares lebt mit ihrer Familie seit 1999 in den USA. Deren Tochter wiederum kehrte nach Deutschland zurück und lebt mit ihren vier Kindern in Wunstorf. Vor acht Jahren folgten die Mohtadis ihrem Sohn nach Wunstorf und fanden in Liethe ein neues Zuhause mit einem 3000 Quadratmeter großen Garten. Das Jubelpaar bekommt oft Besuch von Sohn, Enkeln und Urenkeln. Zur Familie gehören sechs Enkel und sieben Urenkel.

„Die 60 Jahre sind so schnell vergangen. Wir sind wirklich froh und dankbar, dass wir körperlich und geistig noch so fit sind“, sagt sie. Ihr Mann telefoniert oft mit seiner Familie und geht gern einkaufen. Die beiden genießen ihr gemütliches Zusammenleben. Langeweile komme bei ihnen nicht auf, sind sich die beiden einig. Die Einigkeit betrifft auch den Speiseplan des Ehepaars: Der ist halb libanesisch und halb deutsch.

Von Anke Lütjens