Irmgard und Heinrich Wasiolowski aus Bokeloh haben am 3. August 1956 geheiratet und feiern am Dienstag, 3. August, ihre eiserne Hochzeit. Was hat die beiden in 65 Jahren zusammengeschweißt? Was ist das Rezept für eine so lange und glückliche Ehe? „Ich war als Busfahrer auf Fernreisen immer viel unterwegs, habe mich aber stets auf zu Hause gefreut“, sagt der 86-jährige Ehemann. Aus gesundheitlichen Gründen gibt es jetzt keine große Feier.

Hochzeit wird in der Schulaula gefeiert

Die gab es aber bei der „grünen“, also der eigentlichen Hochzeit mit rund 60 Gästen. „Wir haben in der Schulaula in Steyerberg gefeiert. Die hatte auch eine Schulküche, in der Verwandte das Essen zubereitet haben“, erinnert sich die noch 85-jährige Ehefrau. Weil seine Familie in Gelsenkirchen ausgebombt worden war, zog Wasiolowski mit Mutter und Schwester zunächst zu Verwandten nach Eisleben. Die Familie floh nach Steyerberg, wo der 1954 aus Kriegsgefangenschaft entlassene Vater als Schulhausmeister tätig war.

Irmgard und Heinrich Wasiolowski sind seit 65 Jahren verheiratet und feiern ihre eiserne Hochzeit im kleinen Kreis mit der Familie. Quelle: Anke Lütjens

Ehepaar bekommt vier Kinder

„Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Wir haben uns öfter getroffen und unterhalten, sind auch zum Tanzen gegangen“, erzählt der 86-Jährige. Sie sei ihm gleich aufgefallen. Zunächst wohnten sie in einem Zimmer, danach in einer Wohnung. 1980 bezog die beiden das eigene Haus in Bokeloh, das sie heute zusammen mit ihrem Sohn bewohnen. Das Ehepaar Wasiolowski hat vier Kinder, der älteste Sohn ist bereits vor 20 Jahren verstorben.

Frau macht noch ein wenig Gartenarbeit

Wasiolowski hat sich zunächst bei der Bundeswehr verpflichtet und war als Flieger tätig, bis er 1965 einen Unfall hatte. Anschließend absolvierte er eine Ausbildung als Schweißtechniker in einem Mesmeroder Betrieb. Danach war Wasiolowski bis 1980 als Busfahrer beim Bokeloher Unternehmen Meuter tätig und arbeitete danach als Lkw-Fahrer. Doch im Jahr 2000 war aus Krankheitsgründen damit Schluss. „Ich war immer Hausfrau“, sagt seine Frau bescheiden. Beide haben früher viel Sport gemacht. Außerdem liest die 85-Jährige gerne und macht auch noch ein wenig Gartenarbeit.

Von Anke Lütjens