Die Jugendfeuerwehr Blumenau hat sich beim Fest auf dem Hof der Familie Wegener als Parkplatzeinweiser bestens bewährt. Als Dankeschön überreichten die Liether Regina und Torben Wegener Mittwochabend eine Spende in Höhe von 500 Euro. Sie hatten auf eine Standgebühr verzichtet und stattdessen die rund 20 Aussteller um einen Obolus für den Nachwuchs gebeten. 450 Euro kamen zusammen, 50 Euro legten die Organisatoren drauf. Die Landfleischerei Rode spendiert zudem ein Grillen. Sollte es dabei an Salat und Brot fehlen, steuern Wegeners die Beilagen bei.

Mit Spende wird neues Zelt abgezahlt

„Das war grandios. Ihr habt den Parkplatz ordentlich eingerichtet“, lobte Regina Wegener die Jugendlichen für ihren Einsatz. Auch die Kunden hätten sich begeistert über das Engagement geäußert. Wenn auch nicht alle mit dem Auto kamen, so tummelten sich am 1. September immerhin rund 3500 Besucher auf dem Hoffest. Reichlich Arbeit für die jungen Parkplatzeinweiser und natürlich auch für die Ausrichter des Festes. Ein weiteres Hoffest werde es so schnell nicht geben, sagt Torben Wegener: „Der Arbeitsaufwand ist sehr hoch.“, Das letzte liegt rund 20 Jahre zurück. Aber vielleicht besteht ja weiterer Bedarf an Parkplatzeinweisern. „Ich habe gehört, es wollen euch welche mieten“, erzählt Torben Wegener lachend bei der Spendenübergabe. Weiteres Geld könnten die Jugendlichen dringend gebrauchen. Das fast 4000 Euro teure Zelt sei noch nicht abbezahlt, berichtet Jugendwartin Daniela Brammer. Neue Jacken stünden ebenfalls noch auf der Wunschliste, ergänzt Betreuerin Iris Habermann.

Jugendfeuerwehr freut sich über Nachwuchs

Auch über mehr Jugendliche würde sich die rund 30-köpfige Truppe freuen. Die Jugendfeuerwehr trifft sich immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr im Feuerwehrgerätehaus an der Manhorner Straße. Wer Interesse hat, kann einfach vorbeischauen.

