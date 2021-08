Wunstorf

Mit Sparen gewinnen und Gutes tun – das ist das Prinzip beim Gewinnsparen der Volksbanken. Das Ehepaar Andreas und Renate Goertz aus Kolenfeld hat nun Glück gehabt und mit seinem Los 2500 Euro gewonnen. Frank Reimann und seine Kollegin Jasmin El Jarouchi haben den glücklichen Gewinnern ihren Gewinn am Dienstagnachmittag in der Wunstorfer Filiale der Volksbank Nienburg übergeben. Für das Geld hat das Ehepaar bereits einen Plan. „Wir machen wahrscheinlich erstmal eine Woche Urlaub“, sagte Andreas Goertz.

Erträge sind für soziale und kulturelle Zwecke bestimmt

Beim Gewinnsparen wird für jedes Los das Girokonto des Kunden mit 5 Euro pro Monat belastet. Davon spart er 4 Euro an. Diesen Sparanteil erhält der Gewinnsparer am Jahresende auf sein Konto zurück. Mit 1 Euro nimmt er an der Soziallotterie teil. Die Erträge, die vom Losentgelt anfallen, setzen die Gewinnspargemeinschaft und die Stiftung der Volks- und Raiffeisenbanken für soziale und kulturelle Zwecke ein. So unterstützt die Volksbank mit dem Gewinnsparen etwa Kitas, Schulen und Vereine.

7 Millionen kommen 2020 zusammen

Im vorigen Jahr kam bei der Gewinnspargemeinschaft in Norddeutschland ein Betrag von 7 Millionen Euro zusammen. Jedes Los nimmt an den zwölf Monatsverlosungen, weiteren Zusatz- und Sonderverlosungen und der Jahresendverlosung im Dezember teil. Im August verzeichnete die Volksbank neben dem Gewinn des Ehepaares Goertz drei Gewinner mit je 500 Euro, sieben mit je 100 Euro und sieben mit je 50 Euro.

Von Anke Lütjens