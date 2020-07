Bei einem Einsatz wegen eines angebrannten Essens in einer Seniorenwohnanlage in Hagenburg hat die Feuerwehr einen Toten gefunden. Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus. Acht Mitbewohner, die vorsorglich in Krankenhäuser gebracht wurden, sind unverletzt in ihre Wohnungen zurückgekehrt.