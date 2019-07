Klein Heidorn

Einbrecher sind in der Nacht zu Sonnabend in die Klein Heidorner Grundschule eingedrungen. Ob die Einbrecher aus dem Schulgebäude auch etwas gestohlen haben, das ist nach Angaben der Polizei bisher noch nicht geklärt. Vermutlich sind die Täter durch ein Nebengebäude in das Schulgebäude eingedrungen. In der Schule brachen die Einbrecher mehrere Türen auf und durchsuchten mehrere Räume. Der Kriminaldauerdienst aus Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Albert Tugendheim