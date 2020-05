Wunstorf/Großenheidorn

Die Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen, die sich in der Nacht zu Sonnabend ereignet haben. In Wunstorf drangen die bislang unbekannten Täter an der Hagenburger Straße in den hinteren Teil einer Lagerhalle ein und nahmen mehrere Gartengeräte mit, die dort gelagert waren. Zur Schadenshöhe konnte das Kommissariat am Wochenende noch keine Angaben machen.

In Großenheidorn-Strand zertrümmerten Einbrecher an der Straße Am Strande die Seitentür einer Garage. Sie stahlen zwei Fahrräder, einen Außenbordmotor und weitere Geräte, die sie dort vorfanden. Die Polizei nimmt derzeit an, dass das Diebesgut einen Wert von mehreren Tausend Euro hat.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Sven Sokoll