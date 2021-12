Luthe

Einbrecher sind am Sonnabend zwischen 16 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Tongrube in Luthe eingedrungen. Sie gelangten durch ein Fenster im Erdgeschoss ins Haus und entwendeten Geld. Die Ermittler der Polizei hoffen auf Zeugenhinweise unter Telefon (05031) 9530115.

Von Sven Sokoll