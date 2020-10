Wunstorf

Höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Stühle, große Monitore und moderne technische Infrastruktur: Der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf hat statt in Räume, in eine zeitgemäße Ausstattung seiner Büros investiert. Die sechs Mitarbeiter teilen sich drei kleinere Zimmer unterm Dach des diakonisch-kirchlichen Zentrums an der Albrecht-Dürer-Straße 3a. Niemand hat mehr seinen eigenen Schreibtisch. Am Laptop können sie nun auch von daheim oder unterwegs arbeiten. Der Umzug wurde notwendig, weil die Stiftskirchengemeinde ihre ehemalige Superintendentur an der Stiftsstraße 20 verkauft hat.

Kirchliche Institutionen ziehen in ehemalige Sozialstation

Die Fachstelle Kindertagesstätten, das Projekt kurze Wege, das Fundraising und Diakonin Carola Königstein arbeiten nun gemeinsam in den Räumen der ehemaligen Sozialstation der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser. Diese ist in das Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite gezogen. Der Kreisjugenddienst wechselte von der Stiftsstraße ins Gemeindehaus Bordenau.

Christina Günther (links) und Nicole Brickwedel haben in der neuen Sitzecke für Beratungsgespräche Platz genommen. Quelle: Rita Nandy

Kleine Räume erschweren Arbeit der Diakonin

Für Beratungsgespräche stehen nun nur noch zwei Sessel zur Verfügung. Für größere Besprechungen könnte sie auch auf den Laden Kurze Wege ausweichen, sagt Sozialpädagogin Nicole Brickwedel. Ausreichend Platz bieten auch St. Johannes und die Kindertagesstätten. Für Karola Königstein, Diakonin der Region, war der Umzug eine große Herausforderung. „Meine Arbeit hat sich deutlich verändert. Mein Raum ist sehr klein“, sagt sie. Der persönliche Kontakt sei schwieriger geworden.

Bürogemeinschaft mit Modellcharakter

Für das Projekt Kurze Wege hingegen ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. In dem ursprünglichen Gemeindezentrum am Barneplatz entstand vor 20 Jahren der beliebte Kinder- und Jugendtreff. Und erneut lässt das Projekt Neues entstehen. „Kurze Wege ist der Schrittmacher“, sagt Superintendent Michael Hagen. Eine Wochenstunde sei Nicole Brickwedel für die technische Unterstützung der Bürogemeinschaft zuständig. Die Corona-Krise habe der Digitalisierung einen Schub gegeben. „In einigen Bereichen wären wir nicht so weit“, ist sich Hagen sicher. „Das Team hat die Herausforderung gut angenommen.“ Die Mischung aus Gemeinschaftsbüros und mobilen Arbeitsplätzen besitze für den Kirchenkreis Modellcharakter.

Ansprechpartner sind unter neuen Telefonnummern erreichbar

Mit dem Umzug haben sich auch die Telefonnummern geändert. Die Fachstelle Kindertagesstätten ist unter (0 50 31) 6 89 22 64 und 61 erreichbar, Diakonin Karola Königstein unter (0 50 31) 6 89 22 63, das Projekt kurze Wege unter der Durchwahl -67 und das Fundraising unter -62.

Von Rita Nandy