Die Stadt Wunstorf nimmt bis 15. Januar Anmeldungen für das neue Kita-Jahr in Wunstorf online entgegen. Wegen der Corona-Pandemie können Interessierte die Kindertagesstätten derzeit allerdings nicht besichtigen.

In den Wunstorfer Kitas wie in der Kirschbaum-Kita in Klein Heidorn wird derzeit viel für Weihnachten gebastelt. Quelle: privat