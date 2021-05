Idensen

Der Elternrat der städtischen Kita Idensen fordert auch für die berufstätigen Eltern wieder mehr finanzielle und soziale Sicherheit, die in den Corona-Betreuungsmodellen der vergangenen Monate aus ihrer Sicht vergessen wurden. Das geht aus einem offenen Brief hervor, den sie an das Kultusministerium und die Stadt geschrieben haben. Bisher hielt das Land Niedersachsen daran fest, dass die Kitas bei einem Inzidenzwert über 100 nur eine Notbetreuung für höchstens die Hälfte der Kinder anbieten darf. Der Bund hat die Grenze bei seiner Notbremsen-Regelung allerdings bei 165 gesetzt. Dem will Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) jetzt allerdings ab dem 10. Mai folgen.

Der Elternrat fordert auch, zumindest über ein Wechselmodell ähnlich wie in den Schulen nachzudenken, damit jedes Kind zumindest zeitweise die Chance hat, in der Einrichtung betreut zu werden. „Kinder brauchen eine altersentsprechende Bildung und Sozialisation“, betonen die Eltern. Sie schlagen aber keinen wöchentlichen Wechsel, sondern einen monatlichen vor. Dabei sollen die Eltern in systemrelevanten Berufen ihre Kinder aber weiterhin immer abgeben dürfen, während ein Teil der übrigen Plätze wechselnd genutzt werden soll.

Das Personal ist am Limit

Die Elternvertreter betonen, dass die derzeitige Situation zu vielen Spannungen führt. „Das Personal ist am Limit: Sie müssen mit verärgerten Eltern zurechtkommen und die Belastungen der Kinder mittragen“, schreiben sie. Dabei arbeiteten in den Kitas keine ausgebildeten Psychologen. Und dass die professionellen Kinder- und Jugendpsychologen vermehrt Angststörungen und Störungen im Sozialverhalten feststellen, führen die Eltern darauf zurück, dass Kindern die Sozialisation durch Gleichaltrige fehlt.

Von Sven Sokoll