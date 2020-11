Mesmerode

Radler, die die Auhagener Straße entlang fahren, bremsen und bleiben staunend vor dem Haus der Familie Muchin stehen. Die Fassade des zweistöckigen Gebäudes ist an der Straßenseite über und über mit halbplastischen Figuren verziert. „Das sind die Sternzeichen“, sagt Emma Muchina. Zu sehen sind Widder, Stier, Zwillinge, Waage, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische, Skorpion und die weiteren drei Sternzeichen.

Künstlerin bringt sich Handwerk selbst bei

Emma Muchina ist die Erschafferin dieses Kunstwerks. Die westliche Seite des Hauses ist den vier Elementen Wasser, Luft, Erde und Feuer gewidmet. Zu sehen ist unter anderem eine große Sonne. Wer nun denkt, Emma Muchina hat Kunst und Bildhauerei studiert, der irrt. Sie ist Autodidaktin, die sich das Handwerk selbst angeeignet hat. „Wenn Zeit ist, hänge ich am Gerüst“, sagt die 56-Jährige mit einem Lachen. Weniger zur Begeisterung ihrer Familie, denn sie ist als Kassiererin in einem Wunstorfer Warenhaus tätig und kann nur sonntags und im Urlaub am Haus arbeiten.

Anzeige

Zur Galerie Was aussieht wie in Stein gemeißelt, ist in Wirklichkeit von Hand geformt. Emma Muchina hat ihr Haus in Mesmerode mit Figuren aus Mörtel, unter anderem den Sternzeichen, verziert.

Auch im Garten stehen Kunstwerke

Gerade ist Muchina sowieso im Stress. Das Haus der Familie bekommt gerade neue Fenster und die fünf Enkelkinder sind auf Übernachtungsbesuch bei ihr und ihrem Mann. Auch im Garten hat die Hobbykünstlerin Spuren hinterlassen. Vor dem Gewächshaus stehen zwei große, weiße Schwäne und am Swimmingpool eine Gruppe aus mehreren Delfinen, die auch Wasser speien. Passend dazu hat Muchina die in den Garten zeigende Wand des Nachbarn mit allerlei Meeresgetier wie Fische, Krake, Schnecken, Krokodil, Hummer und Meeresgöttern verziert. Der Untergrund ist in Türkis gestrichen, die Figuren erstrahlen in Weiß.

Figuren sind von Hand geformt

Rund drei Jahre hat die Hobbykünstlerin an der Fassade zur Auhagener Straße gearbeitet. Jeweils zwei Jahre hat sie für die Gartenkunst und den Westflügel gebraucht. Doch wie ist sie auf die Idee gekommen? „Am Haus waren Asbestplatten. Als die weg waren, sah das nicht schön aus. Da habe ich beschlossen, etwas zu machen“, sagt Muchina. Also hat sie Gitter aus Draht am Haus angebracht und die Fassaden nach und nach verputzt. Dann hat sie aus Putzmörtel die Figuren von Hand geformt. Hammer und Meißel kommen bei Muchina nicht zum Einsatz. Seit 2018 gestaltet sie auch die Scheiben für die Schützenkönige.

Familie kommt ursprünglich aus Kasachstan

Begonnen hat sie mit ihrer außergewöhnlichen Kunst in der alten Heimat in Kasachstan. „Wir haben dort acht Jahre lang an unserem Haus gebaut. Da habe ich allerdings die Wände im Innern verziert“, erzählt die quirlige, blonde Frau. Als ein Pfarrer ihre Kunst gesehen habe, hat sie auch die katholische Kirche verziert. „1997 sind wir mit unseren beiden Söhnen und 100 Euro in der Tasche nach Deutschland gekommen und haben zuerst vier Jahre lang in Misburg gewohnt“, so Muchina weiter. Seit fast 20 Jahren ist die Familie in Mesmerode heimisch.

„In Kasachstan hätten wir keine Zukunft gehabt“, sagt Muchina. Daher haben sie gelernt, in Deutschland Fuß zu fassen und hart dafür zu arbeiten. Auf die Frage, welche Motive auf die Fassade an der Ostseite des Hauses sollen, antwortet die 56-Jährige: „Da habe ich schon eine Idee.“ Welche das ist, verrät sie noch nicht.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens