Wunstorf

30 Jahre nach dem Mauerfall wird derzeit viel an dieses Ereignis erinnert. Frühere Wunstorfer Jungsozialisten ( Jusos) in der SPD trafen sich jetzt, um Erinnerungen auszutauschen. Denn die Gruppe war im Herbst 1989 in die damalige DDR gereist. Dort erlebten die Jungpolitiker hautnah die friedliche Revolution mit. „Wir mussten die Fahrt lange im Voraus bei den DDR-Behörden anmelden. Dass wir dann Weltgeschichte miterlebten, war glücklicher Zufall“, erzählt Thomas Silbermann beim Treffen im Roten Lehmhaus. Er stand damals an der Spitze des SPD-Nachwuchses. Heute ist er Wunstorfs Ortsbürgermeister.

Der Reiseführerin entwischt

„SED-Chef Honecker war gestürzt, aber die Mauer noch geschlossen“, erinnert sich Heiko Holste, der das Alt-Juso-Treffen organisiert hat. „Wir hatten eine staatliche Reiseführerin, die uns nur in Museen und zu FDJ-Funktionären führen wollte. Aber wir konnten ihr einige Schnippchen schlagen“, berichtet Silbermann. So gelang es, in Weimar eine Montagsdemonstration mitzuerleben. In Dresden traf sich die Gruppe mit einem oppositionellen Studentenpfarrer. „Der ist jedes mal zusammengezuckt, wenn es an der Tür klingelte und hatte Angst, dass die Stasi ihn noch abholt“, ist Alt-Juso Jan-Peter Hinrichs bis heute beeindruckt. Die Jusos, die Ende der Achtziger- bis Anfang der Neunzigerjahre den SPD-Ortsverein und die Politik kräftig aufgemischt haben, waren zum Treffen unter anderem aus Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Essen und Saarbrücken angereist.

Unvergessliches Lehrstück

Nur einzelne wie der einstige Ratsherr Sven Ambrosy, der Landrat von Friesland ist, haben sich seither ganz der Politik verschrieben. Andrea Horbelt, geborene Schmidt, die nach der Wiedervereinigung zum Studium von Luthe nach Rostock zog, ist sich sicher: „Die Zeit bei den Jusos und besonders die Fahrt in die DDR war für die, die dabei waren, ein unvergessliches Lehrstück in Sachen Demokratie.“

Von Albert Tugendheim