Luthe

Die beliebte Veranstaltung Stille am See lockte auch bei der 32. Auflage im August wieder viele Gäste auf den Hof der Familie Stille. „Es war ein voller Erfolg“, sagte Christian Stille. Ein neues fünfköpfiges Team übernahm die bewährte Mischung des Angebots aus Gegrilltem, Fischbrötchen, riesigem Kuchenbüffet und Musik. Bei der Fete für die rund 50 Helfer wurde nun der Erlös von 4000 Euro an sieben gemeinnützige Einrichtungen vergeben.

Rund 50 Helfer sind beim Fest im Einsatz

Spenden gingen an den Verein Apporte – Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl, den Förderkreis des Tagestreffs für Wohnungslose, die Löschwichtel und die Jugendfeuerwehr Luthe sowie das Naturerlebnisbad. Ein Teil der Summe ist für die Jugendarbeit der Luther Kirche bestimmt. Die Fußballsparte des TSV hatte auf der Veranstaltung über den geplanten Bau eines Kunstrasenplatzes informiert. Der Verein darf sich ebenfalls über einen kleinen Zuschuss zum Projekt freuen. „Unser besonderer Dank geht an die Landfrauen“, sagte Stille und lobte das große Angebot an selbst gebackenen Kuchen und Torten.

Von Rita Nandy