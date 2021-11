Wunstorf

Nachdem der Erste Stadtrat Carsten Piellusch zum Bürgermeister aufgerückt ist, sind seine bisherigen Aufgaben in der Verwaltung neu aufgeteilt worden. Er selbst wird sich weiterhin um den Bereich Freizeit und Bildung kümmern, bis ein neuer Erster Stadtrat eingestellt ist. Die Leiterin des Finanzreferats, Marita Baciulis, übernimmt vorübergehend die Verantwortung für den Bereich Soziales, und Stadtbaurat Alexander Wollny Ordnung und Bürgerservice. Das hat Piellusch am Montag in der Sitzung des Verwaltungsauschusses mitgeteilt.

Noch bis Sonntag, 14. November, können Interessierte sich für die Stelle des Ersten Stadtrats bewerben, die wieder so wie bisher geschnitten ist. „Wir wollen Ende November, Anfang Dezember die Bewerbungsgespräche führen“, sagte Piellusch. Er will die Vakanz nicht zu lang werden lassen.

Von Sven Sokoll