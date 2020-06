Bokeloh/Mesmerode

Die Stadt geht die ersten Planungsschritte, damit der K+S+Konzern das Werksgelände Sigmundshall nach dem Ende das Kalibergbaus anders nutzen kann. Die Tochter K+S Minerals and Agriculture will in den nächsten Jahren einen Innovationspark entwickeln, in dem der Konzern mit Partnern aus der Industrie, Forschung und neu gegründeten Unternehmen Projekte in den Bereichen Agrar, Ernährung und Gesundheit voranbringt. Bei einer Veranstaltung im November 2019 hatte die Konzernführung gemeinsam mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann das Startsignal dafür gegeben.

Mit der vorhandene Infrastruktur bietet der Standort viele Voraussetzungen, um dort auf diese Weise Arbeitsplätze zu sichern oder neu zu schaffen. Bisher unterlag der gesamte Standort aber dem Bergrecht. Bis die Grube geflutet und die Halde abgedeckt ist, wird das zumindest teilweise auch in den nächsten Jahren so bleiben. Die dafür nicht mehr benötigen Bereiche können aber wohl in insgesamt vier Schritten in ein Gewerbeareal umgewandelt werden. Dafür hat das Planungsbüro Reinold bereits einen Masterplan entwickelt.

Rechts soll jetzt der erste von vier Abschnitten des Innoparks entstehen. Quelle: privat

Bürgerversammlung soll noch folgen

Der erste Abschnitt im Nordosten, östlich der Bahnanlagen, ist nun schon so weit, dass für ihn ein neuer Bebauungsplan entstehen soll. Eigentlich hatten die Planer vor, das Konzept in einer Bürgerversammlung vorzustellen. Die musste nun wegen der Corona-Pandemie aber zunächst verschoben werden. Als erste politische Gremien werden sich aber die Ortsräte damit befassen, Bokeloh am Donnerstag, 18. Juni, und Mesmerode am Donnerstag, 25. Juni. Außerdem können Interessierte sich die Unterlagen ansehen, wenn sie auf der städtischen Internetseite www.wunstorf.de nach dem Stichwort Innopark suchen.

Stefanie Wegener und Jan-Michael Dierkes zeigen im November 2019 die Versuchsanlage zur Mikroalgen-Produktion. Quelle: Sven Sokoll

Schallgutachten entsteht bereits

Das Areal umfasst insgesamt 7,2 Hektar. Im südlichen Bereich will die Stadt ein eingeschränktes Industriegebiet ausweisen, in dem nur Gewerbebetriebe und Lagerhäuser entstehen können, wobei die Gebäude je nach Bereich bis 40 oder 25 Meter hoch werden. Nach außen schließt sich ein eingeschränktes Gewerbegebiet an, in dem dazu noch Geschäfts- und Verwaltungsgebäude entstehen können. Hier werden die Gebäude höchstens 15 Meter hoch.

Allerdings sollen die Regeln gewährleisten, dass das für die Anwohner nicht zu zusätzlichen Belastungen führt. Dazu entsteht schon ein Schallgutachten. Stadt und K+S werden im Lauf des weiteren Verfahrens auch noch einen Vertrag darüber schließen, wie die einzelnen Teile am besten für den Verkehr zu erschließen sind.

Von Sven Sokoll