Wunstorf

Die Evangelische IGS Wunstorf nimmt am Donnerstag, 6. Februar, und Freitag, 7. Februar, Anmeldungen für die Oberstufe im Schuljahr 2020/2021 entgegen. Eltern und Schüler müssen die Anmeldung persönlich mit den jeweiligen Unterlagen vornehmen, die im Internet heruntergeladen werden können. Schüler, die bereits die IGS besuchen, müssen weniger Anmeldeunterlagen ausfüllen.

Gute Leistungen sind erforderlich

Anmeldungen sind am Donnerstag von 15.30 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 14 bis 16 Uhr möglich. Schüler müssen für den Besuch der Oberstufe allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Insbesondere in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik sollten im ersten Halbjahr befriedigende bis sehr gute Leistungen erbracht worden sein. Ein überdurchschnittliches Arbeitsverhalten ist zudem von Vorteil.

Zur Anmeldung sind zusammen mit den ausgefüllten Formularen auch Zeugnisse, ein Passfoto und diverse Nachweise mitzubringen. Da bei Bedarf Beratungsgespräche geführt werden, müssen minderjährige Schüler von ihren Eltern begleitet werden.

Von Anke Lütjens