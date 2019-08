Wunstorf

Eingepackter Aufschnitt, Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung: Beim Einkaufen häufen sich die Einmal-Kunststoffverpackungen, die anschließend sofort im Mülleimer landen. Wunstorfs evangelische Kirchengemeinden möchten mit einer Plastik-Fasten-Aktion zum Umdenken auffordern. Kunden sollten sich beispielsweise ihren Aufschnitt in mitgebrachte Behältnisse füllen lassen. Auch solle der Einzelhandel angesprochen werden, was zur Plastikvermeidung möglich ist, teilt Prädikant Jörg Mecke mit.

Ziel: Auf möglichst viel Verpackungsmüll verzichten

Die Aktion startet am Montag, 12. August. Ziel ist, auf möglicht viel Verpackungsmüll zu verzichten, der nach einmaligem Gebrauch entsorgt werde. „Denn nur ein ganz kleiner Teil davon wird recycelt, große Anteile werden verbrannt oder exportiert“, gibt Mecke zu bedenken. Plastik, das in die Meere gelange, löse sich teilweise erst nach 500 Jahren auf. Das Projekt endet am Freitag, 6. September, mit einer Abschlussveranstaltung in der Neuen Kirche, An der Sigwardskirche. Ab 19.30 Uhr können Teilnehmer ihre Erfahrungen austauschen und Anregungen geben, wie Plastikmüll vermieden werden kann.

Dorfladen wird nicht ganz verzichten können

Verpackungen zu vermeiden hat sich auch der Bokeloher Dorfladen als Ziel gesetzt. Die Initiatoren haben sich deshalb auch über ein hannoversches Geschäft informiert, das darauf völlig verzichtet. Allerdings seien offenbar nicht genug Kunden bereit, dafür mehr Geld auszugeben, sagte der Bokeloher Geschäftsführer Johannes Schmunkamp. Um den wirtschaftlichen Erfolg nicht zu gefährden, wird der Dorfladen deshalb auf die klassisch verpackten Produkte nicht ganz verzichten können.

