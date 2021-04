Wunstorf

Der FDP-Stadtverband Wunstorf bereitet sich auf die Kommunalwahl im September vor. Die Mitglieder legten am Dienstag in der Abtei ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat sowie Ortsrat fest. Außerdem stand die Wahl des Vorstandes an.

Stadtrat: Daniel Farnung und Kerstin Obladen vorne

Für den Stadtrat kandidieren in der Kernstadt Daniel Farnung und Klaus-Jürgen Maurer auf den vorderen Listenplätzen. Im Wahlbereich Wunstorf-Umland besetzen diese Kerstin Obladen und Jelger Tolsch. „Wir möchten den Bürgerinnen und Bürger in Wunstorf eine Zukunftsoffensive in den Bereichen Bildung, Digitalisierung, Wirtschaft und Umwelt- und Klimaschutz bieten. Ich bin froh, mich dafür einsetzen zu können“, betont Sprecher Jelger Tolsch.

Lesen Sie auch: FDP fordert mehr Informationen zu Folgen der K+S-Pläne

Testzentrum und intelligente Verkehrsführung für Steinhude

In der aktuellen Debatte um die Corona-Politik forderte Kerstin Obladen ein Corona-Testzentrum sowie eine intelligente Verkehrsführung für Steinhude, um sowohl dem Tourismus sowie den Einheimischen eine Perspektive zu geben: „Es kann nicht sein, dass an Ostern alles abgesperrt wird und nun lässt man allem freien Lauf. Damit kommen wir von einem Extrem ins andere. Besonders an den Wochenenden kommen viele Tagestouristen nach Steinhude. Daher brauchen wir ein Testzentrum, um sowohl Tourismus als auch ein halbwegs normales Leben der Anwohnerinnen und Anwohner zu ermöglichen.“

Die Freien Demokraten wählten zudem ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Ortsräte Steinhude, Wunstorf, Großenheidorn, Klein Heidorn, Kolenfeld und Luthe.

Vorstand einstimmig wiedergewählt

Sie bestätigten einstimmig den Vorstand: Vorsitzender Daniel Farnung, Stellvertreter Nils Flaßhoff, Ralf Stünkel (Schatzmeister), Jelger Tolsch (Pressesprecher) sowie Beisitzer Heiner Runge. Neu hinzu kamen die Beisitzer Kerstin Obladen, Marco Skoufis und Max-Jay Sobiella. Kurt Rehkopf ergänzt als Ehrenvorsitzender die Führungsriege.

Von Rita Nandy