Wunstorf

Im regionsweiten Vergleich landet Wunstorf mit seinem ökologischen Fußabdruck auf dem vorletzten Platz. Grund ist die Deponie Kolenfeld. „Der Abfallwirtschaftsbetrieb schlägt mit 97.398 CO2-Äquivalent zu Buche. Das ist für Wunstorf der mit Abstand höchste Verursacher“, schreibt der FDP-Stadtverbandsvorsitzende Daniel Farnung. Auf der Deponie landen die Abfälle der rund 1,1 Millionen Einwohner der Region Hannover.

Regionsversammlung hat Klimaschutzpaket verabschiedet

Anders als die Grünen sieht der Regionsabgeordnete jedoch keinen Grund, deshalb den Klimanotstand für Wunstorf auszurufen. „CO2 macht an den Stadtgrenzen keinen Halt. Daher ist es unsinnig, wenn man auf den größten CO2-Treiber gar keinen Einfluss hat.“ Die Region habe dies ebenfalls nicht für nötig befunden, weil der Kohlendioxidausstoß im Raum Hannover bereits jetzt um ein Drittel niedriger sei als im bundesweiten Durchschnitt. Farnung erinnert daran, dass die Regionsversammlung im November fraktionsübergreifend ein Klimaschutzpaket verabschiedet habe. Eine Ausnahme hätten die Fraktionen der AfD und Die Hannoveraner gebildet. Um die selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen, stelle die Region 15 Millionen Euro bis 2023 zur Verfügung. Der Umweltausschuss der Region brachte zuvor das Paket für einen besseren Umweltschutz auf den Weg. Er lehnte jedoch ebenfalls das Ausrufen des Klimanotstandes fast einstimmig ab.

Politik soll Verwaltung beim Klimaschutz unterstützen

Es gehe allerdings nicht darum, die Klimakrise zu leugnen, betont der umweltpolitische Sprecher der FDP-Regionsfraktion. Mit reiner Symbolik, wie er sie den Grünen vorwirft, werde die CO2-Bilanz nicht verbessert. Er fordert hingegen, die Stadtverwaltung bei ihrem Bemühen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen. So soll der städtischeKlimaschutzmanager Lars Hiddessen beispielsweise ein kommunales Energiemanagement aufbauen. Damit könne Energie gespart und somit der CO2-Ausstoß verringert werden. Dieses Thema hat sich Hiddessen, der vor einem Jahr sein Amt in der Stadtverwaltung antrat, auch auf die Fahnen geschrieben. Der Umweltingenieur und Energiemanager bringt Erfahrung in diesem Bereich mit. Er erstellte für seinen vorherigen Arbeitgeber, die Hochschule Bremerhaven, bereits ein Energiesparkonzept.

Grüne: Klimaschutz soll höchste Priorität erhalten

Die Grünen hingegen ärgern sich über die skeptische Reaktion der Verwaltung auf ihren Klimanotstandsantrag. Dem Kampf gegen die Erderwärmung solle höchste Priorität eingeräumt werden. Dies hatten die Politiker in einem Pressegespräch deutlich gemacht. Auch die SPD hatte ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. Sie fordert von der Stadt mehr Mut beim Klimaschutz.

Lesen Sie auch:

Von Rita Nandy