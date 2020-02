Luthe

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Sonnabend auf nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen. Dabei kollidierte er mit einem Gebäude. Laut Polizei hatte der junge Man seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst. Sein Auto rutschte in der Kurve Adolf-Osterheld-Straße in Richtung L392 links in den Zaun des anliegenden Agrarhandels. Zudem demolierte er einen Leitpfahl und ein Verkehrsschild. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf 8500 Euro.

Von Rita Nandy