Luthe

Die Stadtverwaltung nimmt einen neuerlichen Anlauf, die Verkehrsverhältnisse für Radfahrer zwischen Luthe und dem Bahnhof in Wunstorf zu verbessern. Nachdem zunächst eine Fahrradstraße auf der Brücke Im Blenze diskutiert worden war, will sie das jetzt in weitere Veränderungen auf der Nordseite des Bahnhofs einbetten.

Die kurze Verbindung über die Brücke nutzen schon jetzt viele Radfahrer und Fußgänger, müssen sich die Fahrbahn aber mit Autos teilen. Lediglich Schutzstreifen sind markiert. Eine Fahrradstraße hätte den Vorteil, dass dort die Radfahrer besser geschützt werden würden, ohne den Autoverkehr auszuschließen.

Autos bleiben zulässig

So gilt unter anderem eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde, und mehrere Fahrräder dürfen nebeneinander fahren. Auch für Fußgänger bringt die Regelung mehr Sicherheit, weil die gefahrenen Geschwindigkeiten abnehmen.

Hier können Fahrräder bald in ein einem Zwillingsturm geparkt werden. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Wenn im Herbst 2021 zwei Fahrradtürme auf der Nordseite des Bahnhofs entstehen, wird der Radverkehr zum Bahnhof wohl noch weiter zunehmen. Die Verwaltung will das in drei Jahren mit einer Verkehrszählung überprüfen. Trotzdem will sie jetzt schon tätig werden und die Fahrradstraße bis an den Bahnhof heran anordnen.

Keine Lastwagen auf der Brücke

Sie soll in Luthe südlich der Ahornstraße beginnen. Anfangs will die Stadt noch versuchen, die Parkregeln dort so zu verändern, dass der Verkehr aus Richtung Luthe nicht zu schnell auf die Brücke zufährt. Lastwagen sollen von ihr weiterhin ausgesperrt werden, Autos aber zugelassen, wie der Ortsrat sich gewünscht hat.

Vor der Kreuzung mit Im Stadtfelde wird die Fahrradstraße unterbrochen, weil dort viel Schwerlastverkehr herrscht und auch die Polizei es für sicherer hält, wenn die Radfahrer dort Vorfahrt gewähren. Wenn ihr Anteil in den nächsten Jahren noch weiter steigt, könnte doch noch mal eine Änderung möglich werden.

Über die Bahnhofstraße zum ZOB

Auf dem südlichen Teil der Straße Im Blenze soll die Fahrradstraße dann fortgesetzt werden und auf der Bahnhofstraße weitergehen, die direkt neben den Bahngleisen verläuft. In diesem Abschnitt sollen alle Anlieger die Grundstücke weiterhin auch motorisiert erreichen können. Am Ende der Bahnhofstraße erreichen die Radfahrer dann die künftigen Fahrradtürme.

Der Ortsrat Luthe spricht über die geplanten Veränderungen in seiner Sitzung am Donnerstag, 24. Juni, ab 19 Uhr im Schützenhaus. Zuschauer müssen sich bis zum Sitzungstag, 15 Uhr, unter Telefon (05031) 101253 anmelden.

Von Sven Sokoll