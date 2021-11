Bokeloh

Festgezurrt auf einem Anhänger bringt Javier Inigo eine Weihnachtskrippe zur evangelischen Kirche Zum Heiligen Kreuz in Bokeloh. Gemeinsam mit seinem Nachbarn und Freund Manfred Schneider hat er sie vor drei Jahren gebaut. Jetzt ist sie Teil einer Weihnachtskrippen-Ausstellung in der Kirche An der Kreuzkirche 11.

„Ich bin Kraftfahrer und die ganze Woche unterwegs. Aber am Wochenende machen wir viel gemeinsam. So haben wir auch die Krippe gemeinsam gebaut“, erklärt Schneider und freut sich, dass sie direkt im Altarraum der Kirche einen Platz bekommt. „Sie ist so stabil gebaut, dass sie auch im Freien stehen könnte“, ergänzt Inigo. Die Krippenfiguren hat der gebürtige Spanier aus seiner Heimat mitgebracht.

Ausstellung in Bokeloh Quelle: Winfried Gburek

Heins Figuren stammen aus Jerusalem

Marion Hein freut sich mit der Tiroler Krippe der Familie dabei zu sein und gibt jeder Figur noch den richtigen und wirkungsvollen Platz in der Darstellung. „Die Hauptfiguren habe ich aus Jerusalem mitgebracht. Die Tiere haben meine Kinder aus ihrer Spieltruhe beigesteuert“, schildert sie.

„Wir wollten in der Kirchengemeinde etwas Besonderes während der Adventszeit anbieten und haben uns für eine Krippenausstellung mit Krippen aus den Familien entschieden“, erklärt die Mitorganisatorin Gisela Thisius. „Auch während des Ausstellungszeitraums können Familien ihre Krippen noch bringen“, betont sie.

Spaziergangfund mit aufgenommen

An Vielfalt fehlt es dieser kleinen Ausstellung nicht. Eine Weihnachtskrippe aus Neu-Mexiko können die Besucher in ihrer ganz eigenen Art ebenso bewundern wie beispielsweise eine Laternenkrippe, deren naturbelassene Steinfiguren eine Familie bei einem Spaziergang an einem Bachlauf im Sauerland vor 40 Jahren entdeckt hatte.

Bis zum dritten Advent ist die Ausstellung zu sehen. Geöffnet ist sie montags und freitags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr und sonntags zur Gottesdienstzeit ab 10 Uhr. Wer eine eigene Krippe dazustellen oder mehr zur Ausstellung erfahren möchte, der kann sich an Gisela Thisius wenden unter Telefon (05031) 14874.

Von Winfried Gburek