In die Kunstscheune Steinhude kehrt Leben zurück. Nach der kurzfristig arrangierten Schau von Lonny Deppe kommen jetzt die Farbakteure aus Ahlten und die Schmuckdesignerin Suse Ilse. Die Ausstellung „Mehr vom Meer“ ist seit Mittwoch, 27. Mai, bis zum 28. Juni zu sehen.

Barbara Hörstmann, Ingeborg Blindseil, Marina Heuer und Heidi Siegmann bilden die Gruppe Farbakteure. Ihr Ursprung ist der etablierte Künstlertreff Ahlten bei Lehrte. Innerhalb dieses Treffs fand sich 2016 eine Gruppe von Malern mit ähnlichen Interessen zusammen und nannte sich fortan Farbakteure. Hörstmann, Blindseil, Heuer und Siegmann gehören zum Kern der Gruppe. Gelegentlich erweitern weitere Künstler die Gruppe im Vorfeld von neuen Ausstellungen.

Grundstoff sind Acrylfarben auf Leinwand

Die Farbakteure kommen nicht zum ersten Mal nach Steinhude, aber ein Teil ihrer Arbeiten ist zum ersten Mal zu sehen. Die Ausstellung „Mehr vom Meer“, organisiert vom Verkehrsverein Steinhude und der Gesellschaft Steinhuder Meer Tourismus, will unter anderem der Sehnsucht nach Reisen entgegenkommen. Diesem Ziel ist das Sujet Landschaftsmalerei zugeordnet. Daneben haben die Frauen Szenen mit Menschen festgehalten, zeigen aber auch abstrakte Kunst. Alle Arbeiten haben Acrylfarben auf Leinwand als Grundstoff. Die Malerinnen erweitern aber die Ausdruckskraft ihrer Arbeiten mit unterschiedlichen Materialien.

Designerin Suse Ilse präsentiert ihre Schmuckkreationen in der Kunstscheune Steinhude. Quelle: privat

Schmuck aus Ton, Watte und Perlen

Schmuckdesignerin Suse Ilse zeichnet ein Faible für Alltägliches. Was ihr unter die Hände kommt, wird auf „Schmuckfähigkeit“ geprüft und landet bei bestandener Tauglichkeitsprüfung an Hals, Finger, Revers oder am Ohr. Ihre Arbeiten sind Unikate. Sie setzt Keramikelemente neben Watte und Teichfolie neben Acryl und Perlen.

Verantwortlich für Aufbau und Ablauf der Ausstellung ist Martina Kottkamp. Aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen hat sie mit den fünf Künstlerinnen entschieden, die für Freitag, 29. Mai, geplante Vernissage ausfallen zu lassen. Besucher müssen eine Gesichtsmaske tragen und den Abstand von 1,50 Meter zu anderen Personen halten. In der Kunstscheune werden sich zeitgleich nicht mehr als acht Besucher aufhalten dürfen.

Die Ausstellung in der Kunstscheune Steinhude, Meerstraße 9, ist von Mittwoch, 27. Mai, bis Sonntag, 28. Juni, aufgebaut. Sie ist mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr, am Wochenende von 11 bis 18 Uhr und Pfingstmontag, 1. Juni, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Rita Nandy