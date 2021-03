Wunstorf

Das Klappern ist unüberhörbar. Mehr als 50 Prozent der Wunstorfer Weißstörche sind aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt. Das erste Tier wurde in Idensen bereits am 19. Januar gesichtet, weiß Reinhard Löhmer, Beauftragter für Weißstörche der Region Hannover.

Ältester Storch bezieht sein Nest in Bokeloh

Nach und nach füllen sich die restlichen Nester im Stadtgebiet. Auch der mit mehr als 20 Jahren älteste Storch hat seinen Horst in Bokeloh wieder bezogen. Er hatte sein Winterlager in Darmstadt aufgeschlagen. Andere der sogenannten „Westzügler“ flogen bis nach Südeuropa. Wegen der plötzlichen Kälte legten sie auf ihrer Rückreise einen Zwischenstopp in Frankreich ein.

Tiere rücken dichter zusammen

„Es zeigt sich die Tendenz, dass es immer mehr Westzügler gibt“, sagt der Storchenexperte. Und noch etwas hat er beobachtet. Die Tiere rücken mit ihren Nestern enger zusammen. „Die Dichte in Mesmerode ist schon sehr ungewöhnlich.“ Für die nächsten drei Wochen rechnet er auch mit den „Ostzüglern“, die aus Afrika zurückkehren.

Von Rita Nandy