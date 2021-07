Luthe

Auf dem Gelände der städtischen Kläranlage in Luthe sind die Rohbauarbeiten für mehrere neue Prozessstufen weitgehend abgeschlossen. Das Hauptziel der Stadt ist dabei, die Menge des zu entsorgenden Klärschlamms zu reduzieren. Die Bauarbeiten haben im Dezember vergangenen Jahres begonnen. „Mit mehr als 10 Millionen Euro ist das nach der IGS das zweitgrößte Bauprojekt der letzten Jahre“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt bei einem Pressetermin. Er ist überzeugt, dass sich die Investition lohnen wird.

Auslöser war das Verbot für Landwirte, den Klärschlamm auf ihren Feldern auszubringen. „Schon 1964 gab es Pläne für einen Faulturm, doch bisher hatte sich die Investition nicht gelohnt“, sagte Alexandra Perschel von der Stadtentwässerung. Durch die Gesetzesänderung ist es schwer geworden, den Schlamm zu entsorgen, und die Kosten dafür haben sich auf 850.000 Euro im Jahr verdoppelt. Nach den Investitionen soll in Luthe ein Drittel weniger Klärschlamm anfallen.

So sieht der Klärschlamm bisher aus. Quelle: Sven Sokoll

Für die künftige Verbrennung ist Wunstorf Teilhaber einer Anlage in Hildesheim geworden. „Wir gehen davon aus, dass wir die Abwassergebühren mit diesen Schritten vorerst stabil halten können“, sagte Eberhardt. Er freut sich darüber, dass die EU das Projekt mit 1 Million Euro bezuschusst, wenn es auch nur ein Zehntel der Ausgaben ist. Im April soll die neue Faulanlage in Betrieb gehen, wenn dann auch die Technik installiert ist.

Neues Vorklärbecken entsteht

Derzeit entsteht ein neues Vorklärbecken, das das schmutzige Wasser erreicht, nachdem grobe Verunreinigungen und Sand schon herausgeholt wurden. Das Doppelbecken mit einem Volumen von insgesamt 700 Kubikmetern dient dazu, den sogenannten Primärschlamm aus dem Abwasser zu holen. „Wegen der internen Abläufe war es sinnvoll, es auf die bisherige Zufahrtsstraße zu bauen“, sagte Perschel. Die Straße wird deshalb künftig einen anderen Verlauf haben.

Alexandra Perschel von der Stadtentwässerung (von links), Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt und Projektleiter Ralf Seeßelberg vom Ingenieurbüro Born-Ermel sehen sich das neue Vorklärbecken an. Quelle: Sven Sokoll

Dieser Primärschlamm kommt gemeinsam mit den Schlammüberresten des weiteren Klärprozesses in einen großen neuen Faulbehälter, der mehr als 15 Meter hoch ist und ein Volumen von 1800 Kubikmetern hat. Nach 20 Tagen verlässt die Masse den Behälter und kommt dann in einen kleineren Zwischenspeicher. Die Energie aus dem Gas, das beim Faulen entsteht, nutzt ein Blockheizkraftwerk, das sich im Maschinenraum direkt an den Faulbehältern befindet.

Zentrifugen entwässern in neuem Gebäude

Schließlich entwässern zwei Zentrifugen die Masse noch. Dafür entsteht ein neues Gebäude in der Nähe des Faulturms. Sonst wären wiederum die Transportwege auf dem Gelände zu lang geworden. Dieses zusätzliche Gebäude war ein Grund dafür, dass die Kosten während der Planung gestiegen waren.

Die Führung geht an einem neuen Gebäude vorbei, in dem künftig Zentrifugen stehen werden. Quelle: Sven Sokoll

Luthes Ortsbürgermeister Rolf Hoch (SPD) erkundigte sich, ob mit einer weiteren Reinigungsstufe nicht auch noch die Rückstände von Medikamenten aus dem Wasser entfernt werden sollten. „Derzeit ist die Technik noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir sie einsetzen können“, sagte Perschel dazu. Wenn das noch kommt, wäre aber noch genug Platz auf der Anlage.

Sie ging auch auf die Kritik des Luther Ingenieurs Christian Heyner ein, der der Stadt beharrlich vorwirft, bei dem Verfahren auf das falsche Pferd zu setzen. Dieser hatte nach einem Vorbild aus Verden gefordert, die dortige Hygas-Technik zu nutzen. „Nach neusten Untersuchungen bleiben dabei aber auch noch mehr Überreste als zunächst angenommen“, sagte Perschel.

Von Sven Sokoll