Wunstorf

Warum hatte die Feuerwehr Wunstorf bei dem Fehlalarm in der Nacht zu Mittwoch keinen Schlüssel zur Heizungsanlage der psychiatrischen Klinik? Das Klinikum Region Hannover (KRH) hat am Donnerstag Versäumnisse eingeräumt, den Vorfall aber relativiert. Sie will sich jetzt enger mit der Ortsfeuerwehr abstimmen.

174 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Mittwoch am Klinikum im Einsatz, weil die Brandmeldeanlage im Heizungsraum Alarm geschlagen hatte. Das Problem für die Einsatzleitung war, dass für sie kein Schlüssel zur Heizzentrale hinterlegt war. Es dauerte 15 Minuten, bis der Zugang zu dem Raum frei war.

Im Ernstfall braucht die Feuerwehr keine 15 Minuten

Die Klinikleitung hat am Donnerstag bestätigt, dass das Schließsystem zu einzelnen Gebäuden modernisiert wird und versehentlich kein Schlüssel an der Stelle lag, an der die Feuerwehr diesen üblicherweise finden kann. „Das war eine aktuelle Abweichung vom vorgesehenen Vorgehen“, erläutert Steffen Ellerhoff, Sprecher des KRH. Er relativiert aber die Dauer des Einsatzes. Im Ernstfall dauere es keine 15 Minuten, bis die Feuerwehr eine Tür geöffnet habe. „Es war allen bewusst, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Dadurch war auch klar, dass es keinen Zeitdruck gibt“, erklärt Ellerhoff. Darum hätten die Einsatzkräfte versucht, so wenig wie möglich zu beschädigen und so behutsam wie möglich vorzugehen. „Das hätte sich in einer ernsten Lage ganz anders dargestellt“, betont Ellerhoff. Die Einsatzleitung der Feuerwehr hatte nach dem Fehlalarm wegen des Schlüssels denn auch nur eine leise Kritik an der Klinikleitung geäußert.

Bessere Kommunikation geplant

Das KRH räumt als Versäumnis jedoch ein, „dass wir die Feuerwehr nicht im Vorwege über die derzeit laufenden Arbeiten und die damit veränderten Zugangsmöglichkeiten informiert haben“, wie Ellerhof es formuliert. Die Klinikleitung werde sich jetzt mit der Feuerwehr absprechen, um den Informationsfluss zu verbessern. Dies sei ohnehin nötig, weil die komplette Brandmeldeanlage in der Psychiatrie auf den neuesten Stand der Technik gebracht wird.

An der großen Zahl der Helfer hätten die Probleme vor Ort übrigens nichts geändert: Das Klinikum ist ein hoch sensibles Objekt mit sicherheitsrelevanten Bereichen, psychisch belasteten Patienten und darum auch besonders gefordertem Personal. Im Falle einer Brandmeldung löst die Leitstelle der Region in der Regel eine deutlich höhere Alarmstufe aus als bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus.

Von Markus Holz