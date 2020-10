Wunstorf

In Wunstorfs Jugendzentrum Bau-Hof ist was los – auch in den Herbstferien. Das Team hat für ein volles Programm und spannende Aktionen gesorgt. Eine begehrte Angelegenheit ist die Suche nach dem Fohlen Schnuppel. Hoch zu Ross durften sich Kinder am Dienstag auf Schnitzeljagd begeben.

Acht Ponys und Pferde gehören zum Bau-Hof. Die wollen bewegt werden, wofür viele Ehrenamtliche und Kinder ohnehin jeden Tag sorgen. Aber der Spur der Sägespäne zu folgen, immer neue Hinweise zu finden, Aufgaben zu lösen und schließlich das verlorene Fohlen zu finden, war für die acht junge Detektive etwas Besonderes.

Anzeige

Schnuppel ist, wie die kleine Melina den anderen Kindern verraten hatte, nur ein Steckenpferd. Es sehe aber seiner Mutter, Stute Sternchen, sehr ähnlich, setzte Melina nach. Schließlich wollte sie Sternchen nicht betrüben, auf deren Rücken sie schließlich sitzen durfte.

Melina striegelt Stute Sternchen. Das macht fast so viel Spaß wie Reiten - und ist eine verantwortungsbewusste Aufgabe. Quelle: Beate Ney-Janßen

Der Spaß der Kinder war weder übersehbar noch überhörbar während ihrer Schnitzeljagd. „Unser Konzept, dass Kinder sich hier draußen bewegen, schränkt uns auch in Corona-Zeiten kaum ein“, sagte Bau-Hof-Leiterin Dani Marchthaler. Und die Kinder nehmen dankend an, was das Kinder- und Jugendzentrum vorbereitet. Alle angebotenen Aktionen sind ausgebucht.

Von Beate Ney-Janßen