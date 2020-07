Wunstorf

Aus alt mach neu: Dieses Motto haben Kinder in der zweiten Ferien-Aktionswoche beim Projekt Kurze Wege umgesetzt. Upcycling lautete das Stichwort für die sieben Teilnehmer im Alter von acht bis elf Jahren. Das bedeutet, aus alten oder nicht mehr benötigten Sachen etwas Neues und Kreatives zu machen. „Wir haben erstmal alles zusammengesucht, was wir finden und verwenden konnten“, sagte Sozialarbeiterin Nicole Brickwedel. Dann sammelten die Kinder ihre Ideen und ließen ihrer Fantasie freien Lauf.

Aus einem Pappkarton wird ein Schrank gebaut

So schnappte sich der elfjährige Maxi einen großen Pappkarton und verwandelte ihn mit Farbe, Leim, Tapeten und Haken in einen Schrank. Anna-Lena (11), Emma (11) und Hanna (8) schnitten Korken in Scheiben, klebten sie auf Pappe und schufen so ihre Pinnwand. Aus Röhren ist eine selbstgebaute Box fürs Handy entstanden. Eine Holzpalette mit einem selbst genähten Polster dient künftig als Hundebett. „Wir bauen auch noch Disco-Kugeln“, rief Hanna. Dazu werden Styropor-Kugeln mit Scherben von zerbrochenen CD beklebt. In der ersten Ferienwoche haben sie eine Seifenkiste gebaut. „Alle waren mit Feuereifer dabei“, sagt Brickwedel.

Zur Galerie Eine Seifenkiste, Pinnwände, ein Hundebett und ein Schrank: Das alles und vieles mehr ist in den Ferien-Aktionswochen beim Projekt Kurze Wege entstanden. Für einige Angebote gibt es noch freie Plätze.

Es gibt noch freie Plätze

Auch Stadtteil-Aktionen standen im Programm. Die Kinder erkundeten bei einer Schnitzeljagd und beim Moorhuhn-Golf Wunstorfs Süden. Im August stehen am 12., 14., 17., 20. und 24. kreative Aktionstage bei der „Afternoon-Art“ im Programm. Dann werden unter anderem Freundschaftsbänder und Traumfänger gebastelt. Es gibt noch einige freie Plätze. Anmeldungen sind im Internet auf www.projekt-kurze-wege.de möglich. Am Dienstag und Donnerstag, 4. und 6. August, sind jeweils von 14 bis 17 Uhr wieder offene Treffs zum Chillen mit Freunden möglich.

Von Anke Lütjens