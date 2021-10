Luthe

Mit einem ersten Spatenstich hat das Unternehmen Ferronordic am Donnerstag den Bau seines neuen Service- und Vertriebszentrums im Gewerbegebiet Wunstorf-Süd gestartet. Der Dienstleister für Lastwagen und Baumaschinen hat als erstes Unternehmen eine Baustelle auf der jüngsten Erweiterungsfläche südlich der Lise-Meitner-Straße eingerichtet. Nach Angaben des städtischen Wirtschaftsförderers Uwe Schwamm ist schon ein weiteres Grundstück verkauft. „Den Namen des Käufers können wir aber noch nicht nennen“, sagte Schwamm.

Das Unternehmen Ferronordic stammt aus Schweden und ist seit 2010 auf 1400 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten gewachsen. In Deutschland ist es erst Anfang 2020 aktiv geworden und hat dabei unter anderem eine Werkstatt in Isernhagen eingerichtet. „Schon bald haben wir aber gemerkt, dass wir in der Region Hannover als Drehscheibe des deutschen und europäischen Güterverkehrs einen größeren und moderneren Standort brauchen“, sagte Deutschland-Geschäftsführer Martin Bauknecht.

Wunstorf bietet viele mögliche Partner

In Gesprächen mit der Entwicklungsgesellschaft, deren Geschäftsführer Schwamm ist, ist die Überzeugung gewachsen, dass Wunstorf dafür ein guter Standort ist. Denn hier sind schon viele Logistikfirmen aktiv, für die Ferronordic ein geeigneter Partner ist. Und die Zeichen stehen im Gewerbegebiet auf weiteres Wachstum.

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (Zweiter von links) und Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm (Dritter von links) begrüßen Ferronordic-Deutschlandchef Martin Bauknecht (links) und Konzernchef Lars Corneliusson in Wunstorf. Quelle: Sven Sokoll

Ferrronordic hat ein 15.500 Quadratmeter großes Grundstück gekauft und baut jetzt ein Werkstatt- und Bürogebäude mit 2300 Quadratmetern Nutzfläche. Die Infrastruktur soll so gestaltet sein, dass auch Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien bedient werden können. So sollen die Lastwagen der Kunden künftig auch mit Strom und Flüssiggas betankt werden können. „Das ist hier deshalb für uns ein Aufbruch in die Zukunft“, sagte Konzernchef Lars Corneliusson.

Mehrere Antriebsformen parallel

Ferronordic kooperiert mit den Lastwagenherstellern Renault und Volvo. Für diese Unternehmen sagte Kai Göpfert: „Eine Herausforderung wird für die Branche sein, dass künftig sehr unterschiedliche Antriebstechniken im Gebrauch sein werden.“ Denn der Diesel wird vorerst auch im Rennen bleiben.

Alternative Antriebe werden künftig auch bei Lastwagen eine wichtigere Rolle spielen. Quelle: Sven Sokoll

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt betonte bei seinem letzten Spatenstich im Gewerbegebiet, dass in Wunstorf der Trend sowohl bei der städtischen Flotte als auch darüber hinaus sehr stark in Richtung nachhaltiger Antriebe gehe. „Es ist deshalb gut, wenn wir Unternehmen wie Ihres bei uns ansiedeln, die dabei vorangehen wollen.“

Lesen Sie auch Wunstorf Isernhagen: Firma Ferronordic will ab Oktober im Gewerbepark Wunstorf-Süd bauen

Gebäude soll klimaneutral werden

Eine Lounge soll bei dem Neubau so eingerichtet werden, dass auch die Fahrer sich während ihres Aufenthalts auf dem Gelände wohlfühlen können. Und das Gebäude soll CO2-neutral werden und dafür unter anderem Solarenergie nutzen. Symbolisch dafür stand schon bei der Spatenstich-Veranstaltung eine große mobile Anlage, um Sonnenstrom zu nutzen.

Die Erdarbeiten laufen bereits. Quelle: Sven Sokoll

Der Energieverbrauch des künftigen Gebäudes soll gesenkt und das Wasser aus den Waschanlagen für weitere Nutzungen aufbereitet werden. Bei der Investition von 6 Millionen Euro werden 32 Arbeitsplätze entstehen. Im Herbst nächsten Jahres soll der neue Standort in Betrieb gehen können.

Von Sven Sokoll