Wunstorf

Oberbrandmeister Andreas Pickert hatte am Sonnabendnachmittag das Zählen längst aufgegeben. Einer nach dem anderen kletterten kleine und große Gäste in das Führerhaus des großen Flugfeldlöschfahrzeuges der Fliegerhorst-Feuerwehr. So strahlte der zweijährige Luca, nachdem ihn seine Mutter Jaqueline Alker auf den Fahrersitz gehoben hatte. Er und Brandmeister Maximilian Alex erläuterten das 6600 Liter Löschwasser fassende Fahrzeug immer wieder, schließlich war das Ungetüm eine der Attraktionen des Festes der Ortsfeuerwehr.

Zum Tag der offenen Tür zu 125 Jahre Feuerwehr Wunstorf hatten sich zahlreiche andere Organisationen wie THW, Johanniter und Polizei rund um die Feuerwache eingefunden. Ähnlich bestaunt wie das Fliegerhorstfahrzeug war direkt daneben ein Wasserwerfer der Landespolizei. Das Gerät ist in der Lage, 3300 Liter Wasser in einer Minute zu verspritzen. Was den Polizisten in ihren schweren Uniformen wohl eher selten passiert: Es gab Beifall, als sie sich mit ihrem Monstrum etwas vor Ende des Festes verabschiedeten.

Viel Interesse an der Wache

Selbst für die Feuerwehrleute war überraschend, wie viele Menschen sich zu den Führungen durch die Wache einfanden. Mehrmals hielt der stellvertretende Ortsbrandmeister Dennis Heidorn Einführungsvorträge bevor Alexander Bock den Gästen die Räume der Wache erklärte und Fragen beantwortete. Zum Beispiel die nach dem Alarmierungssystem. Es hat unterschiedliche Stufen je nach Schwere des gemeldeten Unglückes. Die Helfer erhalten das Signal über digitale Meldeempfänger und nur selten per Sirene.

Richtig feurig ging es bei anderen Gästen zu: Sandra Banach, Derek Strauding und Achim Bellmann zeigten am VGH-Brandschutz-Lastwagen, was alles passieren kann bei fahrlässigem Umgang mit gefährlichen Stoffen, wie Sprühdosen, Benzin oder bei falschem Löschen eines Fettbrandes. Der darf auf keinen Fall mit Wasser angegangen werden.

Bei Typisierung machen viele mit

Pressesprecher Marvin Nowak führte souverän durch das Programm und wies immer wieder auf eine Typisierungsaktion hin. Mit Erfolg: Die Aktion „Michelle sucht ihren Helden“, mit der für die 19-Jährige aus Laatzen einen Stammzellenspender gesucht wird, wurde gut frequentiert. „Ich freue mich über so viel Hilfsbereitschaft“, sagte Michelles Mutter, Susanne Hohbein. Petra Neumann-Wollenhaupt vom Wolfsburger Hilfsverein erklärte den Teilnehmern, wie die Wattestäbchen bei der Typisierung zu nutzen sind.

Feuerwehr darf mehr als zufrieden sein

Draußen wurde es bisweilen rustikal, wenn die freiwilligen Feuerwehrleute Autos zerschnitten, um zu demonstrieren, wie eingeklemmte Verletzte befreit werden. Ruckzuck weg waren die 3100 Lose für die reichlich (aus Spenden) bestückte Tombola. Katrin Wißmann mit Söhnchen Tim konnte ihren Gewinn aber nicht gleich mitnehmen: Ein mächtiger Grill.

Ortsbrandmeister Sven Möllmann standen am Nachmittag zwar die Schweißperlen auf der Stirn, aber: „Wir können zufrieden sein“, meinte er. Mehr als das.

Von Albert Tugendheim